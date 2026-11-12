De Siberia a Paraná: una familia rusa contó por qué eligió la ciudad para vivir

REDACCIÓN ELONCE
Masha, Sasha y su hija Zoe llegaron a Paraná hace tres semanas, después de vivir en distintos países y provincias argentinas. En una entrevista con Elonce, contaron qué los atrajo de la ciudad, cómo se adaptan a las costumbres locales y qué extrañan de Rusia.
Una familia oriunda de Rusia eligió Paraná para comenzar una nueva etapa de su vida, atraída por la tranquilidad, el río y la posibilidad de integrarse a la comunidad local. Masha, Sasha y su hija Zoe se instalaron hace aproximadamente tres semanas en la capital entrerriana, luego de recorrer distintos países y vivir en otras ciudades de Argentina. En una entrevista con Nunca Es Tarde, el programa que se emite por Elonce, compartieron su historia, las razones que los llevaron a establecerse en Entre Ríos y sus primeras experiencias en la ciudad.
La pareja es originaria de Siberia y lleva alrededor de dos años y medio en Argentina. Antes de llegar al país, vivieron en Georgia y Tailandia, mientras que dentro del territorio argentino pasaron por Buenos Aires, Mendoza y Salta. Zoe, en tanto, nació en Buenos Aires.
“Nosotros vivimos en otras ciudades de Argentina y queríamos ver una oportunidad acá. Para nosotros es muy bueno vivir en Paraná. La vida es tranquila, hay río, costanera y muchas cosas para hacer, como compartir un asado con la familia”, expresaron.
Por qué eligieron Paraná para vivir
Uno de los principales motivos de la mudanza fue la posibilidad de disfrutar de una vida cotidiana más tranquila.
La familia destacó los espacios naturales y las oportunidades para realizar actividades al aire libre. Además, explicaron que la ciudad les permite relacionarse con personas de habla hispana y mejorar su conocimiento del idioma.
Masha contó que, durante su estadía en Buenos Aires, el contacto permanente con la comunidad rusa dificultaba la práctica del español. “Allá hay una comunidad rusa muy grande y todos los días hablaba ruso. Acá no hay tantos rusos y puedo hablar con otras personas”, relató.
La joven destacó que en Paraná encontró mayor facilidad para conversar con vecinos durante sus recorridas por la ciudad. “La gente es más tranquila y tiene más tiempo para hablar. Todos los días salgo a caminar, hablo con otras personas y aprendo español más fácil y rápido”, explicó.
Trabajan de manera remota y comenzaron a hacer amigos
La posibilidad de trabajar a distancia fue fundamental para que la pareja pudiera instalarse en distintos lugares sin interrumpir sus actividades laborales.
Durante la entrevista, explicaron que uno se desempeña como gerente de proyectos y el otro trabaja en diseño de páginas web, tareas que realizan de manera remota. Esta modalidad les permitió vivir en diferentes países y provincias mientras buscaban un lugar que se adaptara a sus preferencias.
Aunque llevan pocas semanas en Paraná, ya comenzaron a construir vínculos con vecinos. Sasha contó que conoció a una familia argentina con la que comparten conversaciones y momentos de encuentro.
De Rusia a Tailandia y después a Argentina
Antes de establecerse en Argentina, Masha y Sasha vivieron en Georgia y Tailandia. La experiencia en el país asiático fue uno de los motivos que los impulsó a buscar otro destino.
Según explicaron, las condiciones climáticas y las diferencias culturales influyeron en su decisión. “En Tailandia fue un poco difícil porque no hay cambios de estaciones, es verano todo el tiempo. Nosotros queríamos vivir en un país donde hubiera estaciones diferentes y una cultura más cercana a la nuestra”, señalaron.
La gastronomía argentina también despertó su interés. La pareja mencionó la carne, el vino y el asado entre los aspectos que les resultaban atractivos antes de llegar.
“Sabíamos del tango, del asado, del fútbol y de Messi, pero no conocíamos mucho sobre Argentina. Vivir acá es una experiencia muy interesante”, expresaron.
Qué extrañan de Siberia y cómo mantienen sus tradiciones
A pesar de haberse adaptado a diferentes destinos, la pareja reconoció que la distancia de sus seres queridos es uno de los aspectos más difíciles de la vida fuera de Rusia.
“Extrañamos a nuestras familias, por supuesto”, manifestaron. También recordaron los paisajes de Siberia, especialmente la región del lago Baikal, con la que mantienen un fuerte vínculo afectivo.
La gastronomía, en cambio, no representa una dificultad porque aprendieron a preparar sus comidas tradicionales. Entre los platos que elaboran mencionaron los pelmeni y los vareniki, preparaciones de masa rellena similares a los ravioli, que cocinan en su casa para mantener las costumbres familiares.
La pareja también destacó la diversidad de paisajes argentinos. Durante sus recorridos por Mendoza y Salta encontraron montañas, árboles y ambientes naturales que, en algunos casos, les recordaron a Rusia.
Del frío extremo de Siberia al verano entrerriano
Durante la entrevista, Masha y Sasha describieron las diferencias climáticas entre su región de origen y Argentina.
Explicaron que en Siberia las temperaturas invernales pueden descender a 20, 30 y hasta 40 grados bajo cero, mientras que en determinadas zonas se registran valores todavía más extremos.
Sin embargo, aclararon que los veranos también pueden ser calurosos, con temperaturas superiores a los 30 grados.
La conversación incluyó imágenes en vivo de San Petersburgo, ciudad donde también vivieron. La pareja reconoció rápidamente sus calles y edificios, y describió algunos de sus lugares más representativos. Entre ellos mencionaron la avenida Nevski, una de las principales arterias de la ciudad, y la Catedral de Kazán.
También recordaron que durante buena parte del año el cielo permanece gris y las horas de luz natural son reducidas.
Una familia que comparte sus viajes en redes sociales
Masha y Sasha registran parte de sus experiencias familiares y sus recorridos por diferentes lugares a través de las redes sociales.
Durante la entrevista, explicaron que sus nombres también tienen versiones utilizadas en Rusia: Masha es una forma familiar de María y Sasha, de Alexander.
En cuanto a su hija, contaron que Zoe nació en Argentina, aunque su nombre tiene una variante rusa, Zoya.
La familia comparte contenidos vinculados con la maternidad, los viajes y las experiencias de vivir en distintos países.
¿Piensan quedarse definitivamente en Paraná?
Consultados sobre sus planes, Masha y Sasha reconocieron que todavía no tienen una decisión definitiva sobre cuánto tiempo permanecerán en la capital entrerriana.
“El mundo cambió mucho y por eso no sabemos, pero creo que por un año vamos a vivir acá, o más”, expresaron.
Por el momento, su objetivo es continuar conociendo Paraná, mejorar el español y disfrutar de la vida cotidiana junto a su hija.
Después de recorrer distintos países y provincias argentinas, la familia encontró en la capital entrerriana una combinación de tranquilidad, naturaleza y posibilidades de integración que la motivó a comenzar una nueva etapa.