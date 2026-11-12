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Sol Pérez se adelantó al verano con dos microbikinis: una blanca con brillos y otra rosa pastel

La conductora compartió en Instagram dos imágenes en el jardín de su casa. En una lució un conjunto blanco con pequeños apliques plateados y en la otra eligió un traje de baño rosa pastel con tiras finas y un relieve de líneas diagonales.

12 de Noviembre de 2026
Sol Pérez.
Sol Pérez.

La conductora compartió en Instagram dos imágenes en el jardín de su casa. En una lució un conjunto blanco con pequeños apliques plateados y en la otra eligió un traje de baño rosa pastel con tiras finas y un relieve de líneas diagonales.

Sol Pérez compartió en Instagram dos fotos en microbikini de cara al verano. La conductora posó en el jardín de su casa con un conjunto blanco y otro rosa pastel.

 

En la primera imagen, se mostró recostada al sol con el modelo blanco. El corpiño es triangular y tiene tiras regulables.

 

 

La parte inferior del conjunto es de tiro alto y tiene un corte cavado. La tela texturada lleva pequeños apliques plateados que le dan brillo al diseño.

 

La microbikini rosa pastel que eligió Sol Pérez

 

Para la segunda foto, Sol Pérez eligió un traje de baño rosa pastel. El conjunto conserva el corpiño triangular del modelo blanco.

 

 

La diferencia de corte está en la bombacha. En el diseño rosa, la parte inferior tiene tiras finas a los costados.

 

El segundo modelo también está confeccionado en una tela con relieve. En este caso, la textura forma líneas diagonales sobre el conjunto.

 

Los detalles de las dos fotos en el jardín

 

En ambas imágenes, Sol Pérez se mostró con el pelo recogido. La conductora también posó sin maquillaje en las dos tomas.

 

 

Las fotos muestran dos variantes de un mismo corte de corpiño. El blanco se combina con una bombacha cavada de tiro alto y el rosa pastel, con una de tiras laterales.

 

La textura es otro punto en común entre los conjuntos. En el blanco, el relieve se combina con apliques brillantes, mientras que en el rosa el detalle está en el dibujo de la tela.

Temas:

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