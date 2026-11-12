ANSES paga $60.203 extra con la AUH en noviembre: quiénes lo cobran y cuándo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó a pagar el miércoles 11 de noviembre el Complemento Leche de $60.203. Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que reúnen los requisitos reciben el adicional el mismo día que la prestación mensual.

El beneficio forma parte del Plan 1000 Días y está destinado a la compra de leche y otros alimentos durante el embarazo y la primera infancia. También lo cobran quienes perciben la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Para los titulares de la AUH, el adicional se paga por cada hijo hasta el mes en que cumple tres años, inclusive. El importe aumentó un 1,93% en noviembre y se acredita sin retenciones.

Cuándo se cobra el Complemento Leche en noviembre

El calendario comenzó el miércoles 11 para quienes tienen DNI terminado en 0. Este jueves 12 cobran quienes tienen documentos finalizados en 1 y el viernes 13 será el turno de los terminados en 2.

Los pagos continuarán el lunes 16 para los DNI terminados en 3, el martes 17 para los finalizados en 4 y el miércoles 18 para los que terminan en 5. El jueves 19 cobrarán quienes tienen documentos terminados en 6 y el viernes 20, quienes tienen DNI finalizado en 7.

Las últimas acreditaciones serán el martes 24 para los documentos terminados en 8 y el miércoles 25 para los finalizados en 9.

Cuánto se cobra con la AUH y la Tarjeta Alimentar

El monto general de la AUH es de $159.611 por hijo en noviembre. Cuando corresponde la retención del 20%, ANSES deposita $127.688,80 y liquida el saldo una vez acreditados los requisitos de salud, vacunación y escolaridad que correspondan según la edad.

Una familia con un hijo que recibe el 80% de la AUH, los $72.250 de la Tarjeta Alimentar y los $60.203 del Complemento Leche cobra $260.141,80 en total. Si le corresponde el pago íntegro de la asignación y reúne los requisitos de las otras dos prestaciones, la suma llega a $292.064.

Para los chicos de hasta cuatro años inclusive, el organismo puede liquidar el 100% de la AUH cuando verifica los controles de salud y vacunación obligatorios. El límite de edad del Complemento Leche se mantiene hasta el mes en que el hijo cumple tres años.

Cómo consultar el pago en Mi ANSES

El Complemento Leche se acredita de manera automática. Para que el organismo identifique a las personas que reúnen los requisitos, los datos personales y familiares deben estar actualizados.

La liquidación se puede consultar en Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. En la sección “Hijos”, hay que ingresar a “Mis Asignaciones” y buscar el concepto “Apoyo Alimentario Leche 1000 Días”.

Si el adicional no figura en la liquidación, la plataforma permite revisar los datos del grupo familiar. El organismo también recibe consultas a través de Atención Virtual y de la línea telefónica 130.