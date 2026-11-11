La Selección Argentina prepara su primer once titular sin Lionel Messi: las dudas de Scaloni

La Selección Argentina realizó una nueva práctica de cara al amistoso del viernes ante Uruguay. Sin Lionel Messi, Lionel Scaloni comenzó a definir su primer equipo titular de esta etapa, aunque mantiene interrogantes en el arco, la defensa, el mediocampo y el ataque.
La Selección Argentina prepara su primer once titular sin Lionel Messi para enfrentar a Uruguay este viernes, desde las 20, en La Bombonera. El equipo dirigido por Lionel Scaloni realizó este miércoles una nueva práctica en la que comenzaron a aparecer indicios sobre la formación que utilizará en el primero de los dos amistosos previstos para la fecha FIFA de noviembre.
El seleccionado nacional afrontará una nueva etapa sin su histórico capitán y buscará consolidar alternativas en diferentes posiciones. Después del compromiso ante Uruguay, Argentina se trasladará a Córdoba para disputar el segundo amistoso frente a Costa Rica, programado para el martes.
Durante el entrenamiento, Scaloni distribuyó 13 pecheras entre los futbolistas y dejó algunas señales sobre el equipo que podría comenzar el encuentro. Aunque todavía no confirmó los titulares, la práctica permitió identificar una base de jugadores y varias disputas por un lugar.
La principal duda está en el arco de la Selección Argentina
Una de las incógnitas más importantes pasa por la presencia de Emiliano Martínez. El arquero continúa su recuperación después de una operación en la mandíbula, producto de un fuerte golpe sufrido durante un encuentro frente al Chelsea.
El Dibu se entrena con una máscara protectora y manifestó su intención de estar disponible para enfrentar a Uruguay. Sin embargo, el cuerpo técnico deberá evaluar su evolución antes de tomar una decisión definitiva.
En caso de que Scaloni prefiera preservarlo para el compromiso ante Costa Rica, Gerónimo Rulli ocuparía el arco argentino. La decisión dependerá del estado físico de Martínez y de las conclusiones que obtenga el entrenador durante las últimas prácticas.
Los defensores que se perfilan como titulares
En la última línea aparecen tres futbolistas con grandes posibilidades de comenzar el partido: Agustín Giay, Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez.
La principal disputa se encuentra en el lateral izquierdo, donde Nicolás Tagliafico tendría ventaja sobre Facundo Medina. Ambos son alternativas para completar una defensa que combinaría experiencia internacional con jugadores que buscan consolidarse en el seleccionado.
Scaloni aprovechará estos encuentros para evaluar variantes y observar el funcionamiento colectivo de una formación que presentará modificaciones respecto de las habituales convocatorias de los últimos años.
El mediocampo también presenta una incógnita
En la mitad de la cancha, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister aparecen como titulares prácticamente confirmados. Los dos futbolistas integrarían la estructura central del equipo.
La tercera posición se disputa entre Exequiel Palacios y Valentín Barco. El primero ofrece una alternativa de mayor recorrido en la zona central, mientras que el segundo representa una opción diferente por sus características técnicas.
La elección será una de las decisiones que deberá resolver Scaloni antes del encuentro. La práctica del miércoles no permitió establecer una definición, aunque ambos futbolistas continúan en consideración.
Cómo sería el ataque sin Lionel Messi
La ausencia de Lionel Messi abrirá espacio para una delantera renovada. Entre los jugadores que se perfilan para comenzar el partido aparecen Nicolás Paz y Julián Álvarez.
El último puesto ofensivo presenta otra disputa, con Gianluca Prestianni y Thiago Almada como principales candidatos. Según los indicios del entrenamiento, Prestianni tendría una ligera ventaja para integrar el equipo inicial.
La posible presencia de estos futbolistas marcaría una nueva oportunidad para observar alternativas ofensivas en un seleccionado que buscará mantener su funcionamiento colectivo sin su principal referente de los últimos años.
La probable formación de Argentina ante Uruguay
De acuerdo con lo observado en la práctica del miércoles, el equipo que analiza Lionel Scaloni sería el siguiente: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Exequiel Palacios o Valentín Barco, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Nicolás Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni o Thiago Almada.
La formación todavía no fue confirmada oficialmente y podría presentar modificaciones en función de la evolución física de algunos jugadores y de las decisiones tácticas del entrenador.