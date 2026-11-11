Delantero entrerriano marcó un doblete y está en carrera para ser el máximo goleador del mundo en 2026

El delantero entrerriano Fernando Zampedri volvió a destacarse en el fútbol chileno al convertir un doblete para Universidad Católica frente a Deportes Limache. Con esta actuación, el atacante nacido en Chajarí alcanzó los 29 goles en la actual Liga de Primera y llegó a 39 conquistas en 46 partidos oficiales disputados durante 2026, cifras que lo posicionaron entre los máximos goleadores del fútbol mundial.

El rendimiento del futbolista resultó determinante para que Universidad Católica mantuviera sus aspiraciones de quedarse con el cupo denominado Chile 2, que otorga la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

Aunque Colo-Colo ya se consagró campeón del torneo chileno, el conjunto de los Cruzados todavía tiene objetivos importantes por cumplir. En ese escenario, los goles del Toro Zampedri se convirtieron en una de sus principales herramientas para afrontar la definición de la temporada.

Zampedri compite con los grandes goleadores internacionales

La extraordinaria capacidad goleadora del delantero entrerriano le permitió aparecer en las estadísticas junto a reconocidas figuras del fútbol europeo, como Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, y Raphinha, atacante del Barcelona.

De acuerdo con los registros de Sofascore citados en el informe, Zampedri acumuló 39 goles en 46 encuentros oficiales durante 2026, un promedio cercano a 0,85 tantos por partido.

El máximo goleador de la clasificación mencionada es el croata Dion Beljo, delantero del Dinamo de Zagreb, quien alcanzó las 46 conquistas a nivel de clubes durante el año.

De esta manera, el futbolista nacido en Chajarí quedó a siete goles del líder, aunque con una dificultad importante: Universidad Católica solamente tiene tres compromisos oficiales pendientes antes de finalizar la temporada.

Los tres partidos que le quedan al Toro

El calendario de Universidad Católica contempla tres encuentros correspondientes a la Liga de Primera de Chile, que serán decisivos tanto para las aspiraciones internacionales del equipo como para los números individuales del goleador.

El conjunto cruzado deberá enfrentar a Colo-Colo en el Estadio Monumental y posteriormente recibirá a Huachipato y Universidad de Concepción en el Claro Arena.

Estos serán los últimos compromisos del año para Zampedri, debido a que su equipo quedó eliminado de la Copa Chile, la Copa de la Liga y la Copa Libertadores.

Para igualar las 46 conquistas de Beljo, el entrerriano necesitaría marcar siete goles en los tres partidos restantes, una exigencia considerable incluso para un delantero que mantiene una elevada efectividad.

El goleador de Chajarí busca cerrar otro gran año

Más allá de la posibilidad de alcanzar al máximo artillero de la clasificación internacional, Zampedri volvió a demostrar su importancia dentro de Universidad Católica.

Con 29 goles en el campeonato chileno, el delantero se consolidó como una de las principales figuras ofensivas del certamen y sostuvo el protagonismo del equipo en la lucha por la clasificación continental.

Su rendimiento también representó un motivo de orgullo para el fútbol entrerriano, ya que el atacante nacido en Chajarí continuó destacándose en una de las principales ligas de Sudamérica.

Ahora, con tres partidos por disputar, Fernando Zampedri buscará ampliar su registro goleador y ayudar a Universidad Católica a conseguir un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.