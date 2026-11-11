Pipy Rivero despidió a Marcos Camino: “No hay otra expresión que este zarpazo de la vida”

La despedida de Pipy Rivero a Marcos Camino estuvo marcada por el dolor, los recuerdos y el reconocimiento a una trayectoria que transformó la música tropical argentina. El histórico conductor de Musicalísimo recordó al fundador y acordeonista de Los Palmeras, fallecido este martes, y destacó su papel fundamental en la expansión de la cumbia santafesina. “No hay otra expresión que pueda definir este zarpazo de la vida”, expresó.

Roberto “Pipy” Rivero, locutor y periodista estrechamente vinculado con la historia de la música santafesina, contó que había compartido un encuentro con Camino apenas una semana antes de su fallecimiento. Aquella conversación, que estuvo atravesada por proyectos y recuerdos, terminó convirtiéndose inesperadamente en una despedida.

“Era un creador permanente. Esa cabeza maravillosa que creaba, creaba y creaba”, recordó Rivero. Según relató, el acordeonista todavía tenía numerosas iniciativas por concretar, entre ellas la posibilidad de impulsar un museo relacionado con su trayectoria musical y la historia del grupo.

“Fue un visionario”: el legado de Marcos Camino

Para Rivero, la figura de Marcos Camino trascendió ampliamente su condición de músico. Consideró que fue uno de los principales responsables de convertir una expresión popular de Santa Fe en un fenómeno reconocido internacionalmente.

“Fue un visionario. Marcos logró que la cumbia sea for export”, sostuvo. En ese sentido, destacó que Los Palmeras llevaron el sonido santafesino a escenarios internacionales y lograron conectar con públicos que se encontraban a miles de kilómetros de Argentina.

“Cuando uno va por el mundo y sale un tema de Los Palmeras representando al sonido de Santa Fe, nos da un orgullo tremendo”, manifestó. También recordó una anécdota que le había contado Marcos Camino hijo sobre la emoción de integrantes de colectividades argentinas en Europa al escuchar las canciones del grupo.

El final de una etapa para Los Palmeras

El conductor consideró que la muerte del acordeonista representó el cierre de un período fundamental en la historia de la agrupación, aunque aclaró que su legado musical continuará vigente. “Ahora sí puedo asegurar que aquella primera etapa de Palmeras terminó. Pero gracias a Dios hay legado, hay continuidad en la presencia de Marquitos”, señaló, en referencia al hijo del músico.

Rivero también destacó los más de 50 años que Camino dedicó a la actividad artística. “Fue único. No hubo ningún otro grupo que hiciera lo que Palmeras hizo”, afirmó. Sin embargo, se mostró esperanzado respecto del futuro del género: “Hay cumbia para rato y hay Palmeras para rato”.

Un músico exigente y comprometido con su trabajo

Al describir la personalidad del fundador de Los Palmeras, Rivero recordó especialmente su profesionalismo, disciplina y permanente preocupación por los detalles de cada presentación. “Un loco, un exquisito”, expresó al referirse a su manera de trabajar. Según relató, Camino acostumbraba llegar a los espectáculos con considerable anticipación, respetaba rigurosamente los horarios y prestaba especial atención a la vestimenta de los integrantes del grupo.

“Era un profesional, un maniático en el mejor sentido de la palabra, de lo que es ser músico”, explicó. También recordó su particular sentido del humor, sus comentarios sarcásticos y su exigencia hacia quienes compartían el ambiente musical.

Para Rivero, esas características distinguían a Camino como un verdadero artista. “Tocar el acordeón puede tocarlo cualquiera, pero él era un artista hecho y derecho”, sostuvo al destacar su talento y compromiso.

La reflexión sobre sus últimos años y el adiós

En el tramo más emotivo de su despedida, Rivero habló sobre las dificultades personales que, según su percepción, atravesó el acordeonista durante sus últimos años. “Le pasaron muchas cosas en la vida, buenas y malas. Él sufrió mucho”, expresó.

El conductor consideró que la decisión de alejarse de los escenarios había marcado profundamente al músico. “Estoy seguro de que el Marcos Camino de las primeras etapas dejó de ser desde el mismo momento en que él decidió bajarse del escenario”, reflexionó.

“Cuando él decide bajarse del escenario, empieza a morir”, manifestó Rivero, en una apreciación personal sobre el vínculo que Camino mantenía con la música y el público.

Finalmente, eligió despedirlo desde el afecto y con una mirada esperanzadora sobre la continuidad de su obra. “Quiero despedir a este amigo que se fue a otro plano, que nos abraza con la música todo el tiempo”, concluyó.