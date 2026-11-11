Coty Romero anticipó el verano con una bikini celeste y blanca: las fotos

Coty Romero compartió en Instagram una serie de fotos en las que posó con una bikini cavada a rayas celestes y blancas. La publicación de la correntina superó los 116 mil “me gusta” al momento del relevamiento.

En una de las imágenes, la influencer mira directamente a cámara. En otra, aparece con los ojos cerrados y una sonrisa amplia, en una pose más espontánea.

La puerta verde funciona como fondo de la serie y contrasta con los tonos claros del traje de baño. Los distintos ángulos permiten ver cómo se ajustan las tiras del conjunto.

Los detalles de la bikini a rayas

Según publicó El Cordillerano, Coty Romero eligió un top triangular con breteles finos que se atan detrás del cuello. El estampado de rayas verticales se repite en la parte inferior.

La bombacha es cavada y se ajusta con tiras blancas a ambos lados. Los lazos forman pequeños moños sobre las caderas, el detalle más visible de esa pieza.

El blanco de las tiras retoma uno de los tonos del estampado. La combinación mantiene la misma paleta en las dos piezas, aunque los lazos son lisos.

Cómo completó el look

Coty Romero llevó el pelo rubio suelto, con raya al medio. El maquillaje fue suave y acompañó el estilo relajado de las fotos.

Entre los accesorios se distinguen un collar fino y aros pequeños. Ambos se ven en las tomas de frente y acompañan el escote triangular del top.

La serie alterna imágenes que dejan ver el conjunto completo con otras centradas en el gesto de la influencer. La foto con los ojos cerrados marca el cambio de tono dentro de la publicación.