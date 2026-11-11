La cantante paranaense Verónica Sanfilippo participó del encuentro con el papa León XIV

La cantante paranaense Verónica Sanfilippo participó del Encuentro con los Jóvenes Argentinos, realizado en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, en el marco de la histórica visita del papa León XIV a la Argentina. La artista entrerriana formó parte de la programación musical organizada para acompañar las actividades del Pontífice, que reunieron a jóvenes de distintos puntos del país.

La participación de Sanfilippo representó un momento especial en su trayectoria, dedicada a la música católica contemporánea. La cantante había sido convocada para dos presentaciones en Buenos Aires, previstas para el lunes 9 y el martes 10 de noviembre, ambas vinculadas con las celebraciones religiosas de la visita papal.

En el encuentro juvenil, la artista integró la propuesta musical junto a otros intérpretes católicos y un ensamble de voces e instrumentos. La actividad combinó canciones, testimonios personales y reflexiones del Santo Padre sobre la fe, la libertad y los desafíos de las nuevas generaciones.

De Paraná al encuentro con el papa León XIV

Días antes de las presentaciones, Sanfilippo había visitado los estudios de Elonce junto a su esposo y compañero musical, Augusto, con quien desarrolla desde hace 15 años un proyecto artístico vinculado con la evangelización.

Durante aquella entrevista, la cantante reconoció la sorpresa que le produjo recibir la convocatoria para participar de las actividades oficiales. “Ni en mis mejores sueños iba a pensar en actuar ante el Papa”, había expresado al referirse a la oportunidad de formar parte de las celebraciones.

La artista también había anticipado que compartiría escenario con Athenas, Maxi Larghi, Joaquín Chávez y Mechi Ruiz Luque, en una propuesta que contemplaba la participación de un coro de 150 jóvenes y una orquesta integrada por 50 músicos.