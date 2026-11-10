Peregrinos entrerrianos regresaron de ver al papa León XIV: “Una emoción que no se puede contar”

REDACCIÓN ELONCE
Los peregrinos entrerrianos que participaron de las actividades del papa León XIV compartieron con Elonce la emoción de haberlo visto de cerca y recibido su bendición. Integrantes de la comunidad de Santo Domingo Savio destacaron sus mensajes sobre la dignidad, el trabajo y la fe.
Los peregrinos entrerrianos que viajaron para encontrarse con el papa León XIV regresaron con experiencias marcadas por la emoción, la fe y el agradecimiento. Integrantes de la comunidad de Santo Domingo Savio compartieron con Elonce sus testimonios después de participar de las actividades religiosas encabezadas por el Pontífice durante su visita a la Argentina. Algunos lograron observarlo a pocos metros de distancia y recibir su bendición, mientras que otros destacaron sus enseñanzas sobre la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad.
La delegación participó de una jornada que incluyó el recorrido del papamóvil y la celebración de una misa. El encuentro reunió a numerosos fieles que viajaron desde distintos puntos del país para acompañar al Santo Padre.
Andrea Cerutti, una de las peregrinas, describió la experiencia como un acontecimiento difícil de transmitir con palabras. “Una cosa que hay que vivirla para sentir lo que el corazón siente, tenerlo ahí a Su Santidad, tener la oportunidad de verlo pasar, que él derramara su bendición y después participar de la Santa Misa”, relató.
La emoción de recibir la bendición del Papa
Una de las participantes destacó la serenidad que le transmitió León XIV durante su paso frente a los fieles. La cercanía con el Pontífice representó uno de los momentos más significativos del viaje. “Mucha emoción, mucha paz transmite este Santo Padre. El dulce Cristo en la tierra es mucha paz, es una emoción que no se puede contar, como dice Andrea, hay que vivirlo y sentirlo”, expresó.
Los peregrinos contaron que algunos integrantes de la delegación pudieron ubicarse a aproximadamente un metro y medio del papamóvil. Esa proximidad les permitió observar al Santo Padre y compartir su paso junto a familiares y compañeros de la comunidad parroquial.
Ariel, otro de los entrevistados, valoró especialmente la oportunidad de realizar el viaje acompañado por sus seres queridos. “El Papa León XIV es un tipo de mucha capacidad, humildad, de grandes dones y talento y que nos representa de una manera increíble. Agradecido y súper bendecido de este viaje que nos regaló la vida”, manifestó.
El mensaje sobre la dignidad humana y el trabajo
Además del encuentro personal con el Pontífice, los participantes reflexionaron sobre las enseñanzas que dejó durante sus intervenciones públicas. Entre los temas mencionados estuvieron la situación social del país y el compromiso de la Iglesia con los sectores más vulnerables. Carlos, uno de los peregrinos, consideró que el discurso papal puso en primer plano cuestiones que afectan a numerosas familias argentinas.
“Un mensaje muy claro del Papa: la dignidad de las personas por sobre todas las cosas, el trabajo y la Iglesia se ha puesto realmente en el lugar que debe ser: samaritana y saber las responsabilidades que le toca en los pobres, en los más necesitados y en nuestra patria que tiene tantos problemas”, señaló.
El entrevistado también destacó la importancia de que las instituciones religiosas acompañen las necesidades de la sociedad y promuevan el respeto por los derechos de las personas. “Nos gustó mucho cómo defendió la dignidad de los hombres, la dignidad y el trabajo. El Papa fue emocionante”, agregó.
La santidad en la vida cotidiana
Los integrantes de Santo Domingo Savio también valoraron la organización de la peregrinación y la posibilidad de compartir una experiencia religiosa con otros miembros de la comunidad. Marito, uno de los participantes, agradeció el acompañamiento recibido durante el recorrido. “Hemos estado con León XIV, nuestro Papa, y lo hemos visto de muy cerca, así que estamos muy bendecidos y agradecidos a la parroquia. Compartimos un viaje excepcional con todos los peregrinos”, expresó.
Por su parte, Marta destacó una de las enseñanzas que más la impactaron: la posibilidad de vivir la santidad a través de las acciones y decisiones de todos los días. “El Papa dejó la posibilidad de que todos somos santos, que podemos vivir la santidad en la vida cotidiana y que abramos el corazón a Dios para iniciar ese proceso”, sostuvo.
La mujer también recordó la cantidad de personas que participaron de las actividades y el ambiente de alegría que acompañó la jornada. “Me impresionó la cantidad de gente que hubo, inmensa, y la alegría que tenía la gente. Hermoso, me encantó”, manifestó.
Una multitud y un mensaje de unidad
Otro de los peregrinos, integrante de la comunidad de Santo Domingo Savio de la zona del kilómetro 5 y medio, resaltó la tranquilidad con la que se desarrolló el encuentro, pese a la importante concurrencia. "Lo admirable es que toda la gente, una montonera de gente, todo tranquilo, sin lesionados, sin incidentes, todo con paciencia. Fuimos a verlo al Papa. Nos quedó un poquito lejos, pero el mensaje que dejó y toda la armonía es admirable”, relató.
Aunque no pudo observar al Pontífice tan cerca como otros integrantes de la delegación, destacó el clima de respeto y convivencia entre los asistentes. Consultado sobre la posibilidad de construir un país más unido a partir de las palabras de León XIV, consideró que cada persona deberá reflexionar sobre las enseñanzas recibidas y trasladarlas a su vida cotidiana.
“Esperemos. Cada uno interpretará las palabras que dejó, pero la verdad que fue muy llenador y agradecido por toda la gestión de la comunidad”, expresó. Finalmente, los peregrinos regresaron a Entre Ríos con recuerdos de una jornada que consideraron especial para sus vidas. La experiencia fortaleció los vínculos entre los integrantes de Santo Domingo Savio y renovó su compromiso con las actividades religiosas y comunitarias.