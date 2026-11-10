Jorge Ávalos advirtió por la falta de trabajo y reclamó mayor participación de la CGT

REDACCIÓN ELONCE
El secretario general de la CGT Paraná, Jorge Ávalos, advirtió sobre la falta de trabajo en Entre Ríos, cuestionó la precarización laboral y reclamó mayor participación sindical en las decisiones políticas. En Plaza Mansilla, por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, también analizó el futuro del peroni
La falta de trabajo en Entre Ríos, el avance de la informalidad laboral y las dificultades que atraviesan distintos sectores productivos fueron los principales temas abordados por Jorge “Piri” Ávalos, secretario general del Sindicato de Camioneros y de la CGT Regional Paraná, durante una entrevista en el programa Plaza Mansilla, que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7. El dirigente expresó su preocupación por la situación económica provincial, cuestionó las políticas de los gobiernos nacional y provincial y planteó la necesidad de fortalecer la representación de los trabajadores.
Ávalos explicó que, tras asumir sus responsabilidades al frente de la central obrera regional, comenzó una serie de encuentros con representantes sindicales y distintos sectores de la comunidad para identificar las principales problemáticas laborales. En ese contexto, señaló que el crecimiento de las plataformas digitales reflejó las dificultades de numerosas familias para sostener sus ingresos.
“Antes como un manguito más y hoy lo hacen como necesidad porque el salario del trabajador está pisado”, expresó al referirse a quienes recurren a aplicaciones de transporte y reparto para generar ingresos.
La construcción y la industria, entre los sectores más afectados
Al describir el panorama provincial, Ávalos identificó a la construcción y la industria metalmecánica como dos de las actividades que enfrentaron mayores dificultades. Según su análisis, la paralización de proyectos de infraestructura afectó tanto a los trabajadores directamente vinculados con las obras como a empresas proveedoras y transportistas.
El dirigente mencionó el cierre de una empresa de Viale cuya actividad dependía principalmente de la demanda generada por la obra pública. Consideró que este tipo de situaciones evidenció cómo la retracción de un sector puede repercutir sobre diferentes ramas de la economía.
“El que más se nota que ha perdido fuente de trabajo y trabajadores es el área de la construcción”, afirmó. También advirtió que el comercio registró dificultades, aunque con consecuencias menos visibles que las observadas en la construcción. Para Ávalos, la disminución del consumo y de la producción limitó las posibilidades de recuperación del empleo privado.
El transporte de arena a Vaca Muerta y el reclamo por trabajo local
Uno de los principales cuestionamientos del titular de Camioneros estuvo relacionado con la participación de empresas entrerrianas en el traslado de arena destinada a Vaca Muerta. Ávalos explicó que esta actividad mantiene un movimiento importante en la zona de Ibicuy, pero consideró que sus beneficios laborales no se distribuyeron suficientemente entre los transportistas de la provincia. Según indicó, desde ese punto del sur entrerriano salen alrededor de 700 camiones diarios con arena. Sin embargo, sostuvo que las empresas encargadas del transporte y buena parte de los choferes provienen de otras jurisdicciones.
“Nosotros hicimos el último relevamiento fue diciembre 2024, que hicimos las 24 horas del día del 1 de diciembre al 23 a la noche y solo encontramos dos trabajadores de la provincia”, relató. El dirigente cuestionó que el acuerdo firmado entre el Gobierno provincial e YPF no hubiera incluido, según su interpretación, mecanismos para garantizar una mayor participación de empresas locales.
Ávalos explicó que numerosos transportistas entrerrianos cuentan con vehículos preparados para desarrollar esa actividad, pero permanecen sin trabajo. Además, señaló que algunos choferes decidieron trasladarse al sur del país para buscar oportunidades laborales. “Creo que YPF tiene todos los recursos para que se genere solo mano de obra de la provincia, que sería super importante hoy con la falta de trabajo que hay”, sostuvo.
Las críticas a la reconversión laboral y la precarización
Durante la entrevista, el sindicalista también analizó las transformaciones del mercado laboral y cuestionó que la reconversión de distintas actividades se produzca sin políticas de acompañamiento para los trabajadores. Como ejemplo, mencionó los cambios registrados en el transporte de pasajeros, desde los taxis y remises hasta la expansión de las aplicaciones digitales. También se refirió a comercios que reemplazaron productos de fabricación nacional por mercadería importada y trasladaron sus ventas a plataformas virtuales.
“La retransformación de las actividades es algo como 'arréglense como puedan'”, cuestionó. Ávalos consideró que las modificaciones en las condiciones de contratación no resultan suficientes para generar empleo cuando las empresas enfrentan una disminución de sus ventas.
Para explicar su postura, utilizó el ejemplo de una zapatería que incrementa sus operaciones y necesita incorporar personal para responder a una mayor demanda. Según su análisis, la contratación depende principalmente del crecimiento de la actividad. “Hoy no hay mano de obra porque no hay venta, no hay producción local”, aseguró. En ese marco, responsabilizó a las políticas económicas del Gobierno nacional por el deterioro del mercado laboral y cuestionó las reformas que, a su entender, trasladaron la responsabilidad de la crisis a los trabajadores.
La CGT reclamó inspecciones y controles laborales
Otro de los puntos abordados fue el funcionamiento de los organismos encargados de fiscalizar las condiciones de empleo. Ávalos denunció situaciones de informalidad y presuntos incumplimientos de obligaciones laborales en distintos establecimientos de la provincia. El dirigente sostuvo que las organizaciones sindicales necesitan mayor acompañamiento institucional para verificar las condiciones de contratación, las jornadas laborales y el cumplimiento de los convenios colectivos.
“Necesitamos hacer controles, relevamiento, inspecciones porque hay trabajadores en negro compañeros están trabajando horas extras y no se las pagan”, manifestó. También cuestionó al Gobierno provincial por lo que consideró una respuesta insuficiente ante los reclamos sindicales. Se trató de señalamientos realizados por el dirigente durante la entrevista, sin que se presentaran en ese espacio respuestas oficiales a esas acusaciones.
Ávalos afirmó que la CGT buscará fortalecer el diálogo con otros gremios y organizaciones para impulsar acciones conjuntas frente a las dificultades laborales.
El reclamo de representación política para los trabajadores
La conversación también abordó el escenario político entrerriano y las expectativas del movimiento obrero de cara a las elecciones de 2027. Ávalos consideró que las organizaciones sindicales deben participar directamente en los espacios donde se elaboran y aprueban las políticas públicas. En particular, mencionó decisiones relacionadas con el sistema previsional, las condiciones de contratación y la cobertura de accidentes laborales. Sostuvo que los trabajadores suelen conocer las consecuencias de esas modificaciones cuando las normas ya fueron aprobadas.
“Nosotros los trabajadores necesitamos ocupar los lugares legítimos donde se toman las decisiones, ya sea senador, diputado, nacional o provincial”, expresó.
El dirigente planteó que la representación sindical no debería limitarse a la discusión de salarios y condiciones de empleo, sino extenderse a los ámbitos legislativos y de gestión. “Necesitamos recuperar esos lugares para poder representar a los compañeros y a toda la ciudadanía”, afirmó.
Qué dijo sobre Gustavo Bastián y Juan José Bahillo
Consultado sobre el futuro del peronismo entrerriano, Ávalos se refirió a los nombres que comenzaron a mencionarse como posibles candidatos a gobernador, entre ellos Gustavo Bastián y Juan José Bahillo.
Sobre el intendente de San José, explicó que mantiene vínculos institucionales debido a la presencia del Sindicato de Camioneros en el departamento Colón. No obstante, señaló que todavía resta conocer cómo podría desempeñarse en una eventual gestión provincial. Respecto de Bahillo, destacó su trayectoria y experiencia en distintos cargos públicos. Sin embargo, evitó manifestar un respaldo explícito a alguno de los dirigentes y planteó que el espacio político debe avanzar hacia definiciones concretas.
“Nosotros apostamos a que el peronismo tiene que tomar una decisión porque nosotros estamos esperando y no podemos esperar mucho tiempo más”, sostuvo.
Ávalos reclamó que el movimiento obrero sea tenido en cuenta al momento de conformar las propuestas electorales. En ese sentido, mencionó a la CGT, la CTA y ATE como organizaciones que representan a numerosos trabajadores de la provincia.
La autocrítica al peronismo y los desafíos para 2027
En otro tramo de la entrevista, el dirigente reconoció que el peronismo necesita revisar sus prácticas políticas y adaptar sus propuestas a las transformaciones sociales de los últimos años. Consideró que los cambios generacionales, las nuevas modalidades de empleo y las formas de comunicación modificaron las expectativas de la ciudadanía. Por ese motivo, sostuvo que los dirigentes deben fortalecer su presencia en barrios, escuelas y espacios comunitarios.
“Se quedó con el librito de la vieja escuela, que no se modernizó, que se confió”, expresó al plantear una autocrítica sobre el funcionamiento del peronismo. Ávalos también señaló que las organizaciones sindicales enfrentan el desafío de representar a trabajadores cada vez más jóvenes, muchos de los cuales ingresaron recientemente al mercado laboral y no conocen los procesos históricos que permitieron conquistar determinados derechos.
En ese contexto, consideró necesario impulsar propuestas de capacitación, acompañamiento a quienes buscan su primer empleo y fortalecimiento de las actividades productivas. “Hay un cambio generacional importante en todos los aspectos y hay que saberlo entender”, remarcó.
Finalmente, el titular de la CGT Paraná sostuvo que el peronismo deberá presentar un proyecto renovado si pretende recuperar el gobierno provincial en 2027. También destacó la necesidad de establecer vínculos entre las empresas y los sindicatos para favorecer la formación y la inserción laboral. “Hoy necesitamos un montón de proyectos que le sirvan al trabajador, que le sirvan al pibe que recién va a agarrar su primer trabajo sin experiencia, acompañar a las empresas”, concluyó Ávalos.