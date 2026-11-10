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Política Conflicto en el sector salud

UPCN prepara medidas de fuerza en Enfermería del Hospital San Martín y reclama diálogo

UPCN anunció una próxima asamblea en el Hospital San Martín para definir acciones gremiales ante reclamos laborales pendientes. Carina Domínguez cuestionó las demoras administrativas y exigió al Gobierno provincial retomar la negociación colectiva.

10 de Noviembre de 2026
UPCN prepara medidas de fuerza en el Hospital San Martín.
UPCN prepara medidas de fuerza en el Hospital San Martín. Foto: (Archivo).

UPCN anunció una próxima asamblea en el Hospital San Martín para definir acciones gremiales ante reclamos laborales pendientes. Carina Domínguez cuestionó las demoras administrativas y exigió al Gobierno provincial retomar la negociación colectiva.

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) prepara medidas de fuerza en el sector de Enfermería del Hospital San Martín de Paraná, ante reclamos laborales y salariales pendientes. La dirigente sindical Carina Domínguez anunció que próximamente se realizará una asamblea para definir acciones y reclamó al Gobierno provincial que garantice instancias formales de negociación.

 

Domínguez explicó que el sindicato trabajaba en una agenda propia para abordar las problemáticas del personal de Enfermería y advirtió sobre la necesidad de establecer objetivos concretos antes de avanzar con medidas de protesta. “Medidas de fuerza sin objetivos concretos no conducen a nada”, sostuvo la dirigente, quien remarcó que las decisiones gremiales debían contar con la participación de los trabajadores.

 

UPCN convocará a una asamblea en el Hospital San Martín

 

La representante sindical anticipó que UPCN organizará una asamblea, inicialmente en el Hospital San Martín, para evaluar los reclamos y coordinar posibles medidas de fuerza.

“Cualquier decisión que se tome será en el marco de un masivo protagonismo de los trabajadores”, aseguró. Además, expresó su preocupación por la situación del sector: “Estamos tan mal que no da para ser tibios”.

 

En ese contexto, cuestionó la respuesta del Ejecutivo provincial y reclamó que las negociaciones se desarrollaran mediante los mecanismos institucionales correspondientes. “Si el gobierno quiere diálogo, tiene que darse en la institucionalidad”, afirmó.

 

Reclamos salariales y más de 400 posibles recursos de queja

 

Domínguez también denunció demoras en expedientes administrativos relacionados con el reconocimiento de cambios de tramo, funciones jerárquicas y otras cuestiones que afectan las condiciones laborales. “¿Qué va a hacer el gobierno cuando tenga más de 400 recursos de queja por incumplimiento?”, planteó, al advertir sobre posibles presentaciones administrativas de los trabajadores.

Asimismo, pidió que las autoridades priorizaran soluciones mediante el diálogo y cuestionó la burocratización de los procedimientos estatales.

La importancia de la representación sindical

 

Finalmente, la dirigente destacó la necesidad de fortalecer la sindicalización del personal de Enfermería y diferenciar las condiciones laborales de las incumbencias profesionales.

 

Recordó que la Ley 10.930 regula la carrera laboral del sector, mientras que las competencias profesionales corresponden a otro ámbito.

“La carrera laboral es materia de negociación exclusivamente gremial”, concluyó Domínguez, al insistir en la importancia de respetar la representación sindical.

Temas:

UPCN Hospital San Martín Gobierno provincial
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