Gremios docentes consideraron "insuficiente" la propuesta salarial y definirán su respuesta el viernes tras discutirse en asambleas

Los gremios docentes de Entre Ríos consideraron "insuficiente" la nueva propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial durante la reunión paritaria de este martes. Si bien reconocieron, "algunas mejoras", respecto del ofrecimiento anterior, los representantes de AGMER, AMET y Sadop, coincidieron en que los incrementos "no alcanzaron para responder" a las demandas del sector.

La definición quedará en manos de los trabajadores, que serán consultados antes del próximo encuentro previsto para el viernes a las 14. La negociación se desarrolló en la Secretaría de Trabajo, con representantes del Consejo General de Educación (CGE) y los sindicatos docentes.

El Ejecutivo ofreció un incremento del 4% sobre los conceptos remunerativos, un salario mínimo garantizado de un millón de pesos netos de bolsillo desde noviembre y actualizaciones en el Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid), Conectividad y adicionales por antigüedad.

Al finalizar la reunión, los dirigentes sindicales explicaron a Elonce que la propuesta será analizada mediante asambleas, consultas y reuniones internas. Aunque valoraron que el Gobierno, incorporara nuevos recursos a la negociación, remarcaron que el ofrecimiento continuaba "lejos de las expectativas" salariales de los docentes.

AGMER cuestionó la oferta y reclamó respuestas al Gobierno

El secretario general de AGMER, Abel Antivero, fue contundente al evaluar el ofrecimiento. “La propuesta en sí, es insuficiente. Reconocemos que hubo un poco más de voluntad en poner algunos pesos, pero aún, así no responde a lo que nosotros estamos demandando”, afirmó.

El dirigente explicó que uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con la composición de los incrementos y recordó que el sindicato mantiene una presentación judicial vinculada con una propuesta anterior.

“Desde abril, tenemos judicializada una acción, porque la propuesta del mes de marzo tenía esta característica: era en negro”, sostuvo Antivero, al referirse a los componentes salariales no remunerativos que el gremio viene cuestionando.

AGMER convocará a asambleas y resolverá en un congreso

Ante este escenario, el sindicato resolvió trasladar el ofrecimiento a las escuelas para que los trabajadores analizaran especialmente el incremento del 4% y las modificaciones relacionadas con el código 25. “Definimos bajar a las bases, a través de las asambleas, lo que nosotros consideramos que es el 4% y el código 25”, explicó Antivero a Elonce.

Las consultas comenzarán el miércoles durante el turno noche y continuarán el jueves, con dos horas de asamblea por turno. Posteriormente, AGMER definirá su postura en un congreso que se desarrollará en Paraná.

El dirigente también cuestionó la ausencia del ministro de Economía provincial, Fabián Boleas, durante la negociación. “Esperábamos nuevamente, con ganas de interpelar al ministro de Economía sobre las características de la propuesta”, manifestó.

AMET advirtió sobre la pérdida del poder adquisitivo

Por su parte, el secretario adjunto de AMET, Fabián Monzón, coincidió con la evaluación del Frente Sindical Salarial y señaló que el ofrecimiento no compensaba la pérdida del poder adquisitivo registrada durante el año. “Es lo que sabemos todos: la depreciación que ha tenido nuestro salario en todo este año”, expresó el dirigente a Elonce, al referirse a los datos presentados durante la reunión por representantes de AGMER.

Monzón explicó que, pese al rechazo inicial, el sindicato decidió consultar a sus afiliados. “Como estamos en el Frente Sindical Salarial, declaramos insuficiente la propuesta, pero la vamos a llevar a las bases para que manifiesten qué es lo que definen en función de esta propuesta un poco mejorada”, señaló.

Sadop también consultará a los docentes privados

El representante de AMET precisó que las consultas se desarrollarán entre miércoles y jueves, mientras que el viernes la comisión directiva analizará las respuestas. “Nos reuniríamos nuevamente el viernes, a las dos de la tarde, para dar la respuesta”, confirmó.

En tanto, Alejandra Frank, secretaria general de Sadop Entre Ríos, explicó que los docentes de establecimientos privados también participarán de la evaluación del ofrecimiento provincial.

“Nosotros estamos dentro del Frente Gremial, así que vamos a llevar esta consulta a los compañeros que trabajan en las escuelas públicas de gestión privada”, indicó a Elonce.

El viernes se conocerá la respuesta de los sindicatos

Frank detalló que Sadop utilizará distintos mecanismos de participación para conocer la posición de sus afiliados. “Nuestros medios de consulta son a través de encuestas, a través de los delegados y delegadas que tenemos en la provincia de Entre Ríos”, explicó.

La dirigente agregó que, una vez reunidas las opiniones, el consejo directivo del sindicato definirá la postura institucional. “Luego, a través del consejo directivo, tendremos la respuesta para traer el viernes a las 14 horas”, confirmó.

De esta manera, la negociación salarial docente continuará abierta hasta el viernes, cuando los sindicatos comunicarán formalmente sus decisiones. La propuesta del Gobierno incluyó mejoras en distintos componentes salariales, pero los gremios insistieron en que los montos ofrecidos resultaban insuficientes frente a la pérdida del poder adquisitivo acumulada durante 2026.