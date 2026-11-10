Falleció el motociclista de 33 años que había chocado contra un contenedor en avenida Zanni

Falleció el motociclista que había chocado contra un contenedor en avenida Zanni, en Paraná, durante la madrugada del sábado 7 de noviembre. Se trataba de un hombre de 33 años, identificado como Cristian Nahuel Moreno, quien permanecía internado en grave estado en el Hospital San Martín desde el momento del siniestro vial.

Fuentes policiales confirmaron a Elonce que el fallecimiento se produjo este martes en la unidad de terapia intensiva del nosocomio, donde el conductor recibía atención médica por las graves lesiones sufridas en el impacto. Pese a los esfuerzos del personal de salud, no logró recuperarse.

El accidente había ocurrido minutos antes de las 3 del sábado, cuando Moreno circulaba solo a bordo de una motocicleta Yamaha XTZ por avenida Zanni, en sentido norte-sur. Tras pasar la intersección con avenida Almafuerte, y a pocos metros de calle Provincias Unidas, perdió el control del rodado y chocó contra un contenedor metálico de residuos perteneciente al municipio.

Cómo ocurrió el choque fatal en avenida Zanni

El comisario Jorge Pérez, jefe de la División Operaciones y Seguridad Pública, había explicado a Elonce que el motociclista fue la única persona lesionada en el siniestro. "Colisiona contra un contenedor de basura metálico y provoca enseguida la caída", describió al reconstruir lo sucedido.

Tras el impacto, se solicitó la intervención del servicio de emergencias 107. Una ambulancia trasladó al hombre al Hospital San Martín, donde quedó internado con lesiones de consideración.

Los primeros efectivos en llegar al lugar fueron integrantes de la Comisaría Tercera, quienes entrevistaron a un testigo presencial. Según ese relato, el motociclista habría perdido el control sin la participación de otro vehículo. "No hubo partícipe involucrado, ningún tercero", había señalado el funcionario policial.

Las pericias para determinar las causas del accidente

Personal de la División Accidentología Vial y de la Dirección General de Policía Científica realizó las pericias correspondientes para establecer cómo se produjo el choque.

Entre los elementos considerados para reconstruir el siniestro se encontraban las condiciones meteorológicas, debido a que llovía durante la madrugada, y la velocidad a la que circulaba la motocicleta.

Además, los investigadores dispusieron el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona para contrastar las imágenes con el testimonio recabado y determinar las circunstancias que provocaron el impacto fatal.