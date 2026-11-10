Amenazaron a un empleado y robaron en una estación de servicio de Federación: hay un detenido

Un hombre entró durante la madrugada de este martes 10 de noviembre a las oficinas de una estación de servicio de Federación y amenazó a un empleado mientras simulaba llevar un arma de fuego. Tras el robo, la Policía detuvo a un sospechoso y la Justicia ordenó localizar a otra persona investigada.

El asalto ocurrió alrededor de las 2.30 en la YPF ubicada en la esquina de avenida San Martín y calle Corrientes. El ladrón se apoderó primero de la billetera del trabajador, que contenía documentación personal y dinero en efectivo.

Antes de escapar, el hombre también sustrajo dinero de la recaudación del comercio. La investigación se concentró en establecer quiénes pudieron haber participado y qué vehículo se habría utilizado para la fuga.

La detención y el auto secuestrado

Según informó la Jefatura Departamental Federación, el Juzgado de Garantías, a cargo de Sergio Rondoni Caffa, ordenó la detención y la requisa a pedido de la Fiscalía. La medida permitió detener a uno de los hombres investigados por el robo.

Durante la requisa personal, los agentes secuestraron un teléfono Samsung A15. La Policía también revisó un Ford Fiesta Max color champán en el marco de la misma causa.

Los efectivos encontraron dinero en efectivo dentro del auto. Tanto el vehículo como el dinero quedaron secuestrados por orden judicial.

Buscan a un segundo investigado

El detenido quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Federación. La pesquisa busca establecer qué vínculo pudo haber tenido con el asalto en la estación de servicio.

La orden de detención contra una segunda persona sigue vigente. Los investigadores trabajan para localizarla y determinar qué participación pudo haber tenido en el hecho.

o continúa bajo intervención de la Fiscalía de Paraná. Esa unidad quedó a cargo de las diligencias posteriores al secuestro.