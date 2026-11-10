Promedios 2027: los cinco equipos que arrancarán más comprometidos con el descenso

La tabla de promedios 2027 del fútbol argentino comenzó a definirse con el cierre de la temporada 2026 y dejó a cinco equipos en una situación comprometida de cara al próximo campeonato. Atlético Tucumán, Banfield, Central Córdoba de Santiago del Estero, Platense y Newell's aparecen entre los clubes que deberán sumar puntos desde el inicio para evitar el descenso.

Luego de que Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto perdieran la categoría, la Liga Profesional empezó a proyectar el escenario para el próximo año, cuando volverán a competir 30 equipos. La clasificación inicial se calculará con los puntos obtenidos durante las temporadas 2025 y 2026, divididos por la cantidad de partidos disputados.

El sistema de descensos previsto para 2027 contempla, por el momento, dos pérdidas de categoría: una por la tabla anual y otra por los promedios. De esta manera, los clubes deberán prestar atención tanto a su rendimiento durante el campeonato como al coeficiente acumulado.

Atlético Tucumán y Banfield, los más complicados

Atlético Tucumán comenzará la próxima temporada en el último lugar de la tabla de promedios entre los equipos que actualmente permanecen en Primera División. El conjunto tucumano acumuló 66 puntos en 64 partidos, lo que representa un coeficiente de 1,031.

Inmediatamente por encima aparecerá Banfield, que reunió 68 unidades en la misma cantidad de encuentros y registró un promedio de 1,063. Ambos equipos tendrán la necesidad de mejorar sus resultados para alejarse de los puestos de descenso.

Central Córdoba de Santiago del Estero también iniciará el campeonato en una posición delicada. El Ferroviario sumó 69 puntos en 64 presentaciones, con un promedio de 1,078.

👊 La tabla de promedios de la #LPF tras la temporada regular 2026. ¿Cómo finalizó tu equipo? https://t.co/KW6nRcCFcd — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 9, 2026

Newell's y Platense compartirán un promedio de 1,109, producto de los 71 puntos que cada institución consiguió durante las últimas dos temporadas. Esta situación ubicará al conjunto rosarino entre los cinco equipos más comprometidos en la lucha por mantener la categoría.

Por encima de ambos aparecerá Talleres de Córdoba, que comenzará con 73 unidades y un coeficiente de 1,141. El equipo cordobés ocupará el puesto 23 entre los clubes que actualmente integran la máxima categoría.

Deportivo Riestra y Sarmiento de Junín también deberán seguir de cerca la clasificación. Ambos registraron un promedio de 1,172, por lo que necesitarán sostener una buena campaña para evitar complicaciones.

Cómo se calcularán los promedios en 2027

El cálculo de los promedios tendrá en cuenta los puntos obtenidos en 2025 y 2026, a los que se sumarán los resultados de los partidos disputados durante 2027.

Rosario Central, por ejemplo, aparece como el equipo mejor ubicado, con 128 puntos en 64 encuentros y un promedio de 2,000. El Canalla consiguió 66 unidades durante 2025 y otras 62 en 2026.

Una situación diferente tendrá Gimnasia de Mendoza, que ascendió en 2026 y cuenta con apenas 32 partidos computados. Por ese motivo, su coeficiente podrá experimentar variaciones más pronunciadas a medida que avance el próximo torneo.

Cómo será el campeonato de Primera División en 2027

La temporada 2027 tendrá nuevamente 30 participantes, aunque presentará modificaciones en su formato de competencia. Los equipos volverán a enfrentarse todos contra todos a lo largo de 30 fechas, sin la división en zonas utilizada anteriormente.

El calendario estará dividido en Apertura y Clausura, con dos instancias de playoffs que definirán a los respectivos campeones. Además, el certamen anual otorgará otro título.

La conformación definitiva de la Primera División dependerá de los dos ascensos provenientes de la Primera Nacional. Tristán Suárez y Godoy Cruz disputarán la primera final por un lugar en la máxima categoría, mientras que el perdedor tendrá otra oportunidad mediante el Reducido.

Con este panorama, los clubes ubicados en la parte inferior de los promedios deberán afrontar el próximo campeonato con la necesidad de sumar desde las primeras fechas para asegurar su permanencia.