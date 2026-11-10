"Un gran regalo para rezar": la emoción de la docente paranaense que recibió un rosario del Papa

La docente paranaense Magalí Jojot relató cómo vivió su encuentro con el papa León XIV durante una actividad realizada en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Buenos Aires. Tras compartir ante el Pontífice una experiencia de inclusión social desarrollada en Paraná, habló con Elonce sobre la emoción del momento y los proyectos educativos que motivaron su participación.

"Una emoción increíble, sobre todo en los momentos previos que vi que el Papa se acercaba", recordó. La profesora reconoció que todavía intenta asimilar lo sucedido, mientras participa de distintas actividades vinculadas con la visita papal, entre ellas la vigilia y la peregrinación a Luján.

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Sobre su elección para hablar ante León XIV, explicó que fue resultado de años de trabajo en proyectos universitarios de extensión e investigación y en el movimiento Economía de Francisco. Aunque desconoce los detalles de la selección, señaló que recibió la confirmación poco antes del encuentro.

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La historia de inclusión que llevó desde Paraná

Jojot contó que su intervención estuvo vinculada con la Fundación Presencia Presente, que desarrolla proyectos educativos en barrio Anacleto Medina. La institución cuenta con escuelas de gestión social, formación en oficios y otras iniciativas destinadas a acompañar a jóvenes de contextos vulnerables.

La docente destacó que el objetivo de estas propuestas trasciende la enseñanza tradicional. "No es impartir conocimiento, sino acompañar vidas, acompañar realidades, generar valores", expresó, al reconocer el compromiso de quienes sostienen diariamente la institución.

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También explicó que su participación responde a trabajos académicos sobre economía e inclusión, desarrollados desde la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad Católica Argentina. Planteó la necesidad de incorporar dimensiones humanas al análisis económico para construir proyectos y políticas más amplias.

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El regalo del Papa y un momento inolvidable

Durante el encuentro, Jojot entregó a León XIV un pequeño libro sobre la historia de uno de los fundadores de la institución y una carta de sus integrantes. Según recordó, el Pontífice escuchó atentamente su testimonio.

"La verdad es que nos agradeció de alguna manera el testimonio y, sobre todo, fue una escucha atenta", manifestó. Describió aquel intercambio como "unos pequeños segundos, pero muy sentidos", marcados por la cercanía del Papa.

Antes de despedirse, León XIV le entregó un rosario bendecido. "Es un rosario bendecido, gran regalo para rezar", expresó emocionada. La docente espera que esta experiencia contribuya a visibilizar los proyectos educativos y el trabajo comunitario que se desarrolla en Paraná.