Túnel Subfluvial: un control a un utilitario reveló que llevaba cocaína y marihuana

Un control de rutina en el Túnel Subfluvial terminó con el secuestro de cocaína y marihuana que eran transportadas en un utilitario. El procedimiento ocurrió el lunes 9 de noviembre, alrededor de las 17.45, en el puesto de fiscalización vial.

Los agentes de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial detuvieron la marcha del utilitario para realizar el control. Allí entrevistaron al conductor antes de revisar el vehículo.

La conversación con el ocupante llevó a los efectivos a ampliar la inspección. Durante la revisión encontraron un material compacto de color blanquecino y cogollos de marihuana.

Qué encontraron en un utilitario

Según informó la Policía, el hallazgo en el puesto del Túnel Subfluvial motivó la convocatoria a personal de Drogas Peligrosas. Los especialistas realizaron pruebas de campo para identificar las sustancias y luego las pesaron.

El análisis del material blanquecino dio positivo para clorhidrato de cocaína. El pesaje arrojó un total de 5,9 gramos.

Los cogollos también fueron sometidos a una prueba de campo. El resultado dio positivo para marihuana y el peso fue de 2,1 gramos.

Cómo intervino la Fiscalía

Tras el hallazgo, los agentes del Túnel Subfluvial dieron aviso a la Unidad Fiscal de Investigación y Litigios de Paraná. La fiscal María del Huerto Felgueres ordenó el secuestro de las sustancias.

El procedimiento quedó registrado como una presunta infracción a la ley de estupefacientes. Los resultados de las pruebas y del pesaje quedaron incorporados a las actuaciones.

El caso continúa bajo intervención de la Fiscalía de Paraná. Esa unidad quedó a cargo de las diligencias posteriores al secuestro.