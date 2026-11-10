 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Fiscalización en el cruce

Túnel Subfluvial: un control a un utilitario reveló que llevaba cocaína y marihuana

El procedimiento ocurrió el lunes por la tarde y comenzó con una entrevista al conductor del utilitario. Tras el hallazgo, una fiscal de Paraná ordenó incautar las sustancias, que fueron analizadas y pesadas en el lugar.

10 de Noviembre de 2026
Droga hallada en el Túnel Subfluvial.
Droga hallada en el Túnel Subfluvial.

El procedimiento ocurrió el lunes por la tarde y comenzó con una entrevista al conductor del utilitario. Tras el hallazgo, una fiscal de Paraná ordenó incautar las sustancias, que fueron analizadas y pesadas en el lugar.

Un control de rutina en el Túnel Subfluvial terminó con el secuestro de cocaína y marihuana que eran transportadas en un utilitario. El procedimiento ocurrió el lunes 9 de noviembre, alrededor de las 17.45, en el puesto de fiscalización vial.

 

Los agentes de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial detuvieron la marcha del utilitario para realizar el control. Allí entrevistaron al conductor antes de revisar el vehículo.

 

 

La conversación con el ocupante llevó a los efectivos a ampliar la inspección. Durante la revisión encontraron un material compacto de color blanquecino y cogollos de marihuana.

 

Qué encontraron en un utilitario

 

Según informó la Policía, el hallazgo en el puesto del Túnel Subfluvial motivó la convocatoria a personal de Drogas Peligrosas. Los especialistas realizaron pruebas de campo para identificar las sustancias y luego las pesaron.

 

El análisis del material blanquecino dio positivo para clorhidrato de cocaína. El pesaje arrojó un total de 5,9 gramos.

 

Los cogollos también fueron sometidos a una prueba de campo. El resultado dio positivo para marihuana y el peso fue de 2,1 gramos.

 

Cómo intervino la Fiscalía

 

Tras el hallazgo, los agentes del Túnel Subfluvial dieron aviso a la Unidad Fiscal de Investigación y Litigios de Paraná. La fiscal María del Huerto Felgueres ordenó el secuestro de las sustancias.

El procedimiento quedó registrado como una presunta infracción a la ley de estupefacientes. Los resultados de las pruebas y del pesaje quedaron incorporados a las actuaciones.

 

El caso continúa bajo intervención de la Fiscalía de Paraná. Esa unidad quedó a cargo de las diligencias posteriores al secuestro.

Temas:

Túnel Subfluvial droga marihuana cocaína
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso