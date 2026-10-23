El Túnel Subfluvial prepara su respuesta ante lluvias y crecidas vinculadas con El Niño

El Túnel Subfluvial revisa su plan de contingencia frente a posibles emergencias asociadas a El Niño. La evaluación comprende los procedimientos de actuación, la coordinación con organismos provinciales y los trabajos de mantenimiento destinados a prevenir anegamientos y sostener la circulación ante condiciones climáticas adversas.

Los directores del ente interprovincial, Sebastián Barbona y Aníbal Vergara, mantuvieron una reunión con el secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Santa Fe, Marcos Escajadillo. También participaron el subsecretario de Transporte y Logística, Jorge Henn, y equipos técnicos del organismo.

Durante el encuentro se analizaron los protocolos disponibles y las medidas previstas para responder a situaciones críticas. El trabajo apuntó a definir cómo articular la intervención de las distintas áreas si se presenta una emergencia.

Proponen simulacros para evaluar la respuesta

Escajadillo planteó la necesidad de contemplar los escenarios más exigentes y anticipar las decisiones que podrían requerirse. La revisión busca que los procedimientos estén definidos antes de que las condiciones meteorológicas compliquen la operación.

El funcionario también destacó la importancia de realizar simulacros en el Túnel Subfluvial. Esos ejercicios permitirían poner a prueba los protocolos y observar cómo responde el personal ante una situación de emergencia.

La propuesta incluye utilizar esas prácticas para detectar aspectos que necesiten ajustes, aunque no se informó una fecha para su realización.

Los trabajos para mejorar el drenaje

El director técnico del organismo, Sergio Espinosa, repasó las tareas de mantenimiento, las obras y las adquisiciones vinculadas con la preparación de la infraestructura. Entre las intervenciones mencionó el perfilado de banquinas para facilitar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos sobre la calzada.

También se realizó la limpieza del canal de desagüe pluvial de la cabecera Paraná. A esa tarea se sumaron trabajos de limpieza y desobstrucción de desagües en distintos puntos de la jurisdicción del Túnel Subfluvial.

Otra de las acciones informadas fue el monitoreo batimétrico intensivo, que permite relevar las profundidades y las características del lecho del río. Esos controles integran el seguimiento técnico de las condiciones del entorno de la conexión interprovincial.