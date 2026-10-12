Más de 48.000 vehículos circularon por el Túnel Subfluvial durante el fin de semana largo, según informó a Elonce la segunda jefa del puesto caminero, comisario Florencia Cabrera. El movimiento estuvo vinculado con el turismo, los viajes de descanso y distintos acontecimientos realizados en Entre Ríos y Santa Fe.

“Desde el viernes hasta hoy a las 7 de la mañana han ingresado aproximadamente 25.000 vehículos y han salido de la provincia 23.000 vehículos aproximadamente”, detalló Cabrera al dar cuenta del intenso movimiento a través del enlace que conecta Paraná con Santa Fe.

Más de 48.000 vehículos pasaron por el Túnel Subfluvial durante el fin de semana largo

Los eventos impulsaron el movimiento vehicular

La comisario explicó que una parte importante de los viajeros utilizó Entre Ríos como provincia de paso hacia otros destinos, especialmente Corrientes, donde se desarrolló un torneo de pesca.

También se registró el ingreso de visitantes provenientes de Córdoba y Santa Fe, algunos de los cuales participaron de actividades en Aldea María Luisa.

Por otra parte, el Harlem Festival, realizado en Santa Fe, generó un importante movimiento desde Paraná durante este fin de semana. “A partir del sábado a la mañana salió mucha gente de Paraná a Santa Fe al Festival del Harlem”, señaló Cabrera.

Entre las situaciones particulares del fin de semana, mencionó un control realizado a un colectivo de dos pisos en el que viajaban integrantes de la banda uruguaya La Vela Puerca, que participó del festival.

La funcionaria también brindó detalles sobre el procedimiento realizado el sábado, alrededor de las 20:30, cuando efectivos del puesto caminero identificaron a Sebastián Emilio Infanzón, periodista vinculado con Boca Juniors y falso cazatalentos acusado de estafas y abuso sexual.

El hombre salía de Entre Ríos en una camioneta acompañado por su pareja y su hijo. Durante un control de rutina, los policías verificaron sus antecedentes y constataron que debían notificarlo de medidas judiciales.

“No tiene pedido de captura; solo había que notificarlo de unas medidas que tenía”, aclaró Cabrera.

De esta manera, precisó que el procedimiento consistió en una identificación y notificación judicial, sin que existiera una orden de detención vigente.

Advierten por posibles demoras durante el regreso

Respecto del movimiento previsto para este lunes, la segunda jefa del puesto caminero anticipó que la mayor circulación se concentraría durante la tarde.

“Después de las 16:30 aproximadamente la gente sale y pedimos paciencia porque acá se arma una cola bastante larga”, explicó.

La funcionaria señaló que, durante los horarios de mayor demanda, el tránsito puede avanzar lentamente debido a la cantidad de vehículos que utilizan el enlace interprovincial.

Más de 48.000 vehículos cruzaron el Túnel Subfluvial (foto Elonce)

Finalmente, destacó que los controles realizados durante el fin de semana transcurrieron con normalidad y no se registró un nivel elevado de infracciones. “La gente tomó conciencia con el tema del alcohol cero”, sostuvo Cabrera, quien valoró el comportamiento de los conductores.

Desde el puesto caminero reiteraron el pedido de circular con precaución y tener paciencia ante las posibles demoras durante el regreso del fin de semana largo.