Postergaron el acto y desfile homenaje a Justo José de Urquiza en Concepción del Uruguay por razones climáticas

La Municipalidad de Concepción del Uruguay confirmó la postergación del acto y desfile homenaje a Justo José de Urquiza, previsto para este domingo 25 de octubre en plaza Ramírez. La decisión se tomó por razones climáticas y la actividad fue reprogramada, en principio, para el próximo domingo 1 de noviembre, con el mismo programa y las instituciones convocadas.

La medida fue adoptada este sábado, luego de analizar el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), emitido a las 10 de la mañana, que anticipaba un 40% de probabilidad de lluvias para el domingo y un escenario de inestabilidad que podría extenderse durante toda la jornada.

Desde el municipio señalaron que también se consideraron las condiciones meteorológicas registradas durante las últimas semanas y la incidencia del fenómeno de El Niño, al que vincularon con la variabilidad climática en la región.

Un importante despliegue logístico

La organización explicó que uno de los principales motivos para anticipar la decisión fue el despliegue necesario para concretar el desfile, que contemplaba el traslado de alumnos, establecimientos educativos, instituciones y efectivos de las fuerzas militares y de seguridad provenientes de distintas localidades.

En ese sentido, las autoridades resolvieron comunicar la postergación con 24 horas de anticipación, para evitar inconvenientes en la organización de las delegaciones y priorizar la integridad de quienes habían comprometido su participación.

El evento había generado una amplia convocatoria, con la presencia prevista de instituciones educativas, organizaciones civiles y representantes de distintas fuerzas. Además, se había invitado a los Granaderos, al Regimiento de Patricios, a escuelas de cadetes de todas las fuerzas y a cuatro bandas de música.

Cuándo se realizará el homenaje a Urquiza

La Municipalidad informó que el acto y desfile se realizarían el domingo 1 de noviembre, siempre que las condiciones meteorológicas permitan desarrollar las actividades.

La intención es mantener la programación original, así como la participación de las instituciones, escuelas y fuerzas de seguridad y militares convocadas para la celebración.

Desde la organización expresaron su expectativa de contar con condiciones climáticas favorables para concretar una jornada de homenaje y participación comunitaria.

El objetivo del desfile

El homenaje fue organizado para poner en valor la figura de Justo José de Urquiza, su trayectoria y el legado político, institucional y educativo que dejó en la historia de Entre Ríos y del país.

Concepción del Uruguay ocupa un lugar destacado en esa historia, debido a su vinculación con distintos momentos de la vida política y educativa de Urquiza y con acontecimientos fundamentales para la organización nacional.

La propuesta fue concebida como una celebración abierta a toda la comunidad, con la participación de estudiantes, instituciones educativas, organizaciones civiles y fuerzas militares y de seguridad. Además, buscaba recuperar el carácter federal de la figura de Urquiza y transmitir a las nuevas generaciones la importancia de su legado.