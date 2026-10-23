La Semana Homenaje a Urquiza reúne a estudiantes y visitantes en Concepción del Uruguay: cómo sigue la programación

La Semana Homenaje a Urquiza en Concepción del Uruguay genera un movimiento turístico que coincide con la llegada de numerosos contingentes estudiantiles a la ciudad. Las actividades por los 225 años del nacimiento del general Justo José de Urquiza incluyen recorridos históricos, propuestas culturales y un desfile cívico-militar que convocará a visitantes de distintos puntos de Entre Ríos.

La directora de Turismo municipal, María Laura Saad, explicó a Elonce que las conmemoraciones comenzaron el domingo 18 de octubre y se desarrollaron durante toda la semana. La programación incluyó visitas guiadas por sitios vinculados con el expresidente, presentaciones culturales y actividades destinadas a estudiantes.

"Esta temporada es nuestra temporada del turismo estudiantil. Entonces, ahí se unieron las dos cosas", señaló la funcionaria, al destacar que las celebraciones coinciden con uno de los períodos de mayor llegada de escuelas a la ciudad.

María Laura Saad, directora de Turismo de Concepción del Uruguay (Elonce)

La llegada de estudiantes impulsa el turismo

Saad explicó que entre septiembre y noviembre Concepción del Uruguay recibe semanalmente numerosos contingentes escolares, principalmente de Rosario, Santa Fe y Buenos Aires, interesados en conocer los espacios relacionados con la historia argentina.

"Siempre dijimos que se deben vivenciar las dos cosas, porque si no te quedás con una pata de la historia", expresó, en referencia a la importancia de recorrer tanto el Palacio San José como los sitios históricos de la ciudad.

(Municipalidad Concepción del Uruguay)

Durante esta semana, estudiantes participaron de visitas a la Basílica de la Inmaculada Concepción, donde se encuentra el mausoleo de Urquiza, el Colegio del Uruguay y otros lugares vinculados con su vida. La funcionaria destacó el trabajo de los guías profesionales para transmitir ese patrimonio.

(Municipalidad Concepción del Uruguay)

Exhibición del sable y propuestas culturales

Uno de los principales atractivos es la exhibición del sable de gala de Urquiza en el Colegio Superior del Uruguay. La muestra continuará este sábado 24 de octubre, de 9 a 13 y de 15 a 17, con custodia del Ejército Argentino.

La agenda también contempla una presentación de la Orquesta Municipal Celia Torrá este viernes, a las 19:30, en plaza Francisco Ramírez. El sábado, desde las 19, se realizará un festival de danzas.

Estas propuestas complementan las actividades históricas desarrolladas durante la semana y permiten que los visitantes participen de las conmemoraciones mientras recorren los principales atractivos turísticos de la ciudad.

(Municipalidad Concepción del Uruguay)

Un desfile para cerrar los homenajes

El domingo 25 de octubre se realizará el desfile cívico-militar en plaza Ramírez, desde las 10 horas. Participarán Granaderos, Patricios, bandas militares, fuerzas de seguridad y establecimientos educativos. La celebración tendrá una duración estimada de tres horas y será transmitida en vivo por Elonce, para que el público pueda seguir el acontecimiento desde distintos puntos de la provincia.

Saad adelantó que el cantante uruguayense Emanuel Noir interpretará el Himno a Concepción del Uruguay junto al coro de la ciudad, como parte de las actividades previstas.

La directora de Turismo destacó la importancia de estas celebraciones para atraer visitantes y fortalecer el conocimiento del patrimonio entrerriano. "Es importante no solamente para Concepción del Uruguay, sino para nuestra provincia y para la Argentina", concluyó.