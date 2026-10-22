Exhibirán por primera vez el histórico sable de gala de Urquiza en Concepción del Uruguay

El histórico sable de gala del general Justo José de Urquiza será exhibido por primera vez en Concepción del Uruguay este viernes 23 y sábado 24 de octubre, en el marco de la Semana Homenaje dedicada al primer presidente constitucional de la Argentina. La exposición tendrá lugar en el Colegio Superior del Uruguay y estará abierta a vecinos y visitantes.

La pieza, de especial valor histórico y simbólico, perteneció al prócer entrerriano y será presentada en el hall de ingreso del establecimiento educativo que él mismo fundó. Su exhibición estará a cargo de la II Brigada Blindada “General Justo José de Urquiza”, del Ejército Argentino, con asiento en Paraná.

La actividad forma parte de las celebraciones por el 225º aniversario del nacimiento de Urquiza, los 175 años del Pronunciamiento del 1º de Mayo y el bicentenario de la elevación de Concepción del Uruguay al rango de ciudad.

Días y horarios para visitar el sable de Urquiza

La Municipalidad de Concepción del Uruguay informó que la exposición se realizará durante dos jornadas en el Colegio Superior del Uruguay “Justo José de Urquiza”.

Los horarios establecidos son:

Viernes 23 de octubre: de 9 a 11:40 y de 15 a 17.

Sábado 24 de octubre: de 9 a 13 y de 15 a 17.

La exhibición permitirá que la comunidad contemple una pieza directamente vinculada con quien desempeñó un papel fundamental en la organización constitucional argentina.

La iniciativa fue impulsada por la Municipalidad y contó con la colaboración de la II Brigada Blindada, que tendrá a su cargo la custodia del sable durante su permanencia en la ciudad.

Por qué eligieron el Colegio del Uruguay

La elección del Colegio Superior del Uruguay como sede de la exposición está relacionada con su estrecho vínculo con Justo José de Urquiza.

El establecimiento fue fundado por iniciativa del propio general y constituye uno de los principales testimonios de su compromiso con la educación.

Por ese motivo, los organizadores consideraron que el edificio representa un espacio especialmente significativo para presentar por primera vez el sable de gala ante la comunidad uruguayense.

Desde la Municipalidad destacaron que la exhibición constituye “una valiosa oportunidad para acercar nuestro patrimonio histórico a los vecinos y fortalecer la memoria de quien tanto contribuyó a la organización nacional”.

La propuesta busca recuperar distintos aspectos del legado de Urquiza, desde su participación en la organización institucional del país hasta su impulso a la educación y su relación con Concepción del Uruguay.

El domingo habrá un gran desfile en plaza Ramírez

Las actividades de la Semana Homenaje culminarán el domingo 25 de octubre, a las 10, con un desfile en plaza Ramírez, uno de los espacios históricos más representativos de Concepción del Uruguay.

La celebración contará con la participación del Regimiento de Granaderos a Caballo, el Regimiento de Infantería 1 “Patricios” y su banda militar “Tambor de Tacuarí”.

También formarán parte del desfile efectivos del Ejército Argentino, fuerzas de seguridad, instituciones civiles y establecimientos educativos de todos los niveles.

La elección de plaza Ramírez está vinculada con su importancia histórica como escenario del Pronunciamiento de Urquiza de 1851, uno de los acontecimientos centrales del proceso que condujo a la organización constitucional del país.

Una semana dedicada al legado de Justo José de Urquiza

La Semana Homenaje reúne distintas actividades destinadas a recordar la figura del general entrerriano y su influencia en la historia argentina.

Este año, las celebraciones coinciden con tres aniversarios significativos para Concepción del Uruguay: los 225 años del nacimiento de Urquiza, los 175 años del Pronunciamiento y los 200 años de la declaración de la localidad como ciudad.

La exposición del sable de gala representa uno de los acontecimientos destacados de la programación, al permitir el contacto directo con un objeto histórico perteneciente al expresidente.

Por su parte, el desfile del domingo reunirá a instituciones militares, educativas y civiles para cerrar las actividades conmemorativas en uno de los espacios emblemáticos de la ciudad.