La Histórica homenajeó a Urquiza a 225 años de su nacimiento y habrá actividades durante toda la semana

A 225 años del nacimiento de Justo José de Urquiza, Concepción del Uruguay rindió homenaje al prócer entrerriano en el mismo lugar donde comenzó su historia. El acto se realizó este domingo en el Talar de Urquiza, con la participación de autoridades municipales, representantes de instituciones, estudiantes, docentes y vecinos.

La ceremonia tuvo lugar en el kilómetro 141 de la Autovía Artigas, donde un monolito recuerda el nacimiento del Organizador de la Nación. El espacio fue puesto en valor en 2019 por la Municipalidad de Concepción del Uruguay junto al Batallón de Ingenieros Blindados 2.

Foto: Municipalidad de Concepción del Uruguay

El homenaje fue encabezado por el intendente José Lauritto y la viceintendenta Rossana Sosa Zitto. También estuvieron presentes la diputada nacional Marianela Marclay, el senador Martín Oliva, representantes del Colegio del Uruguay, su Asociación de Ex Alumnos y el Centro Cultural Urquiza, además de integrantes de instituciones históricas y de la comunidad educativa.

Educación y legado de Urquiza

Uno de los primeros discursos estuvo a cargo de Lorenzo Gatter, alumno de quinto grado de la Escuela N° 102 “Paula Albarracín de Sarmiento”, ubicada en la zona del Arroyo Molino. Desde su mirada como estudiante, destacó la importancia de la educación en el proyecto de país impulsado por Urquiza.

“Recordar a Urquiza es mucho más que recordar una fecha. Es volver la mirada hacia una época en la que nuestra patria buscaba organizarse, encontrar un rumbo y construir las instituciones que le permitieran convertirse en una nación”, expresó.

El alumno sostuvo que el prócer entrerriano había comprendido que la construcción de una nación requería tanto instituciones como ciudadanos formados. En ese sentido, dejó un mensaje dirigido a sus compañeros y a la comunidad educativa.

Foto: Municipalidad de Concepción del Uruguay

“Que su memoria nos recuerde que cada aula es un espacio de constitución, que cada docente deja una huella y que cada estudiante representa una posibilidad de futuro”, manifestó.

Tres acontecimientos unidos por la historia

Luego, el presidente del Centro Cultural Urquiza, Fernando Martínez Uncal, vinculó el aniversario del nacimiento del prócer con otras dos fechas significativas para la historia de la ciudad: los 175 años del Pronunciamiento del 1° de Mayo de 1851 y el bicentenario de la elevación de Concepción del Uruguay al rango de ciudad.

“Hoy Concepción del Uruguay reúne tres acontecimientos que, aunque separados por el tiempo, están profundamente unidos por un mismo hilo conductor: la construcción de la Argentina como nación organizada, constitucional y federal”, señaló.

Martínez Uncal destacó la importancia histórica del Pronunciamiento y sostuvo que las transformaciones políticas requieren decisiones concretas. “La historia no se transforma solamente con declaraciones de principios. Se transforma cuando alguien está dispuesto a convertirlos en decisiones concretas”, afirmó.

También reivindicó el protagonismo de Concepción del Uruguay en los acontecimientos que marcaron la organización nacional. “Nuestra ciudad no fue una espectadora de la historia argentina”, expresó, y la definió como escenario de decisiones trascendentes y de formación de generaciones.

Lauritto destacó el legado federal del prócer

El cierre de los discursos estuvo a cargo del intendente José Lauritto, quien resaltó la importancia de preservar el lugar de nacimiento de Urquiza y recordó que, hace 90 años, otros vecinos ya habían planteado la necesidad de reconocer ese sitio.

El jefe comunal destacó los trabajos realizados para recuperar el espacio y lo definió como un lugar de reconocimiento al máximo prócer entrerriano. “Esto es obra de los uruguayenses, como lo soñó Urquiza”, sostuvo.

Además, reivindicó la trascendencia nacional del caudillo y su papel en la sanción de la Constitución. “Urquiza fue un caudillo más de la Argentina, parecía que podía hacer eso y no otra cosa que eso, y trascendió. Y trascendió porque fue capaz de darnos la Constitución que tanto nos costó lograr”, afirmó.

En relación con el pensamiento federal del prócer, Lauritto destacó la necesidad de recuperar una convivencia armónica entre las provincias y el Estado nacional.

“Así soñó Urquiza un país más justo”, expresó. Luego, vinculó ese legado con los desafíos actuales: “Ese es el llamado de la hora: recuperar la coexistencia armónica y pacífica de las provincias y la Nación de un modo más justo, el que todos los argentinos queremos, el que soñó Urquiza”.

Como parte de la ceremonia, se entregaron banderas históricas de flameo de la Confederación Argentina utilizadas por Urquiza durante la Batalla de Caseros. Los ejemplares fueron destinados al Colegio del Uruguay, su Asociación de Ex Alumnos y el Centro Cultural Urquiza.

Semana Homenaje: las actividades que siguen

La Semana Homenaje al General Justo José de Urquiza comenzó el sábado con un concierto de la Orquesta Infanto Juvenil “Río de los Pájaros”, organizado por el Centro Cultural Urquiza y la Asociación de Ex Alumnos del Colegio del Uruguay.

La programación continuará durante los próximos días con propuestas educativas, históricas y culturales:

Lunes 19, martes 20 y jueves 22: recorridas guiadas para estudiantes y vecinos por el casco histórico, con visitas a museos y espacios vinculados con Urquiza. Los horarios serán a las 8.30, 10.30, 14.30 y 16.30.

Miércoles 21, a las 19.30: conferencia “Urquiza y la Constitución: el triunfo de la organización nacional”, a cargo del historiador Eduardo Lázzari y el profesor Orlando Busiello, en el salón de actos del Colegio del Uruguay.

Viernes 23, a las 19.30: presentación de la Escuela de Música “Celia Torrá”, en el centro de plaza Ramírez.

Sábado 24, a las 19: encuentro cultural “Homenaje a nuestros próceres”, a cargo de la Escuela de Danzas “El Cimarrón”, frente al Colegio del Uruguay.

Domingo 25, a las 10: gran desfile en plaza Ramírez, con la participación del Regimiento de Granaderos a Caballo, el Regimiento de Infantería 1 “Patricios” y su banda militar “Tambor de Tacuarí”, el Ejército Argentino, fuerzas de seguridad, instituciones civiles y establecimientos educativos.

El desfile será el cierre de una semana dedicada a recordar la figura de Urquiza y su influencia en la historia argentina. A 225 años de su nacimiento, Concepción del Uruguay volvió a homenajearlo en el lugar donde nació, con una propuesta que vinculó su legado histórico con la educación, el federalismo y la construcción de las instituciones.