El Gobierno provincial acordó con entidades rurales acciones para mejorar la seguridad en el campo

El Gobierno provincial acordó trabajar junto a representantes de la Mesa Rural en acciones para mejorar la seguridad en el campo, ante hechos de abigeato registrados en zonas de Bovril, Santa Elena, Villaguay y La Paz. El encuentro permitió abordar medidas de prevención y reclamos vinculados con la respuesta judicial.

Entre los temas analizados estuvieron la incorporación de vehículos y drones para patrullajes, los controles sobre el traslado de hacienda y la elaboración de un protocolo para intervenir ante la presencia de animales sueltos.

Según informó el Gobierno provincial, la reunión fue encabezada por el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, junto al jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, y el director general de Delitos Rurales, Cristian Allegrini.

Patrullajes y controles de hacienda

Los funcionarios y los representantes de la Mesa Rural trataron la adquisición de vehículos y de drones con visión nocturna y térmica para las tareas de patrullaje policial. Estas herramientas formaron parte de las inquietudes abordadas durante el encuentro.

También analizaron la creación de un protocolo de actuación ante animales sueltos, acordado entre la Policía provincial y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Otro de los puntos fue el control de hacienda en campos, embarcaderos y puertos.

Por el sector productivo participaron Mariano Berisso, director de Sociedad Rural Argentina en Entre Ríos; Matías Martiarena, de Federación Agraria Argentina; y Maximiliano Muller, vicepresidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos.

El pedido para agilizar las causas judiciales

Los productores plantearon la necesidad de acelerar las investigaciones por delitos rurales y contar con fiscalías especializadas. El reclamo fue presentado como parte de las medidas necesarias para fortalecer la respuesta frente al abigeato.

Ante ese planteo, los participantes solicitarán una reunión con representantes del Superior Tribunal de Justicia. El objetivo será trasladar las inquietudes de la Mesa Rural sobre los tiempos de las causas y la especialización en este tipo de delitos.

Del encuentro también participaron el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-Ho; la coordinadora general del Ministerio de Desarrollo Económico, Paula Vicari; el director de Producción Animal, Martín Sieber; y el secretario de Finanzas de Federación Agraria Argentina, Sebastián Klug.