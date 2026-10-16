Periodismo agropecuario: inauguraron una muestra para “acercar el campo a la sociedad”

El periodismo agropecuario entrerriano tiene un espacio de reconocimiento en el Museo Casa de Gobierno, donde inauguraron una muestra dedicada a recorrer fragmentos de su historia. La propuesta recupera el trabajo de comunicadores que, desde distintos lugares de la provincia, difunden la realidad de la producción y de quienes viven y trabajan en el campo.

La exposición busca acercar ese recorrido tanto a los productores como al público general. Permanecerá disponible hasta el 14 de noviembre y permitirá conocer el vínculo entre la comunicación, la actividad rural y la identidad entrerriana.

Durante la inauguración, el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stopello, explicó que la iniciativa surgió de un trabajo conjunto con la Asociación de Periodistas Agropecuarios. La definió como “un modo de homenajear también a todos los trabajadores de prensa” que llevan años contando la producción y sus problemáticas.

Un reconocimiento a quienes comunican el campo

Stopello destacó la trayectoria de un periodismo autogestivo dedicado a comunicar lo que sucede con la producción entrerriana. También consideró que el museo ofrece un ámbito adecuado para reconocer ese aporte: “Este lugar es ideal para poder llevar adelante un reconocimiento y un recorrido por la historia de lo que ha sucedido con los periodistas agropecuarios”.

Por su parte, el secretario de Agricultura y Pesca, Raúl Boc-Ho, remarcó que el periodismo agropecuario cumple una función que va más allá de transmitir noticias. “Es una herramienta fundamental para acercarle a la producción, al productor, no sólo la información sino capacitación, formación”, sostuvo.

El funcionario también hizo referencia al lugar de la radio en la vida cotidiana del sector. “Hay toda una cultura del productor agropecuario de escuchar todas las mañanas la radio, los programas agropecuarios son un clásico entre los productores”, expresó, al destacar su papel como espacio de intercambio.

Acercar la producción a la sociedad

La presidenta de la asociación, Dana Olivera Taleb, señaló que uno de los desafíos de los comunicadores es hacer visible el campo ante públicos que no tienen contacto directo con esa actividad. “Acercar no sólo a los productores sino acercar el campo a la sociedad que muchas veces pasa inadvertido”, planteó.

En ese sentido, explicó que las distintas herramientas de comunicación permiten “pasar esa tranquera del campo y conocer qué hace el productor”. La muestra propone recuperar esa tarea de quienes cuentan cómo se trabaja y qué sucede en los establecimientos rurales.

Inauguran "Comunicar el campo, el periodismo agropecuario en Entre Ríos"

Olivera Taleb también vinculó ese objetivo con el interés de los consumidores por el origen de los alimentos y los procesos productivos. “Hoy la sociedad en general como consumidores quieren conocer cómo se produce, qué es lo que se produce tranqueras adentro”, afirmó.

Hasta cuándo y en qué horarios se puede visitar

Desde la coordinación del museo destacaron que la exposición reúne periodistas e información de distintos puntos de Entre Ríos. “Haber podido generar esta muestra tan federal con periodistas y con información de tantos lugares de la provincia suma y enriquece a nuestra cultura”, señalaron durante la presentación.

La muestra sobre periodismo agropecuario puede visitarse de martes a viernes, de 7.30 a 13.30, y los sábados, de 9 a 12, en el Museo Casa de Gobierno. La propuesta se incorpora al trabajo de difusión de la cultura entrerriana que desarrolla ese espacio.

Además de permanecer abierta hasta el 14 de noviembre, la exposición estará incluida en la Noche de los Museos. La invitación busca que más personas conozcan las historias de quienes comunican la actividad rural y conectan, a través de su trabajo, a distintos territorios de la provincia.