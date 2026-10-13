Del plumín al boletín digital: una muestra recorre la historia de la educación pública en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La exposición reúne objetos escolares, documentos y recuerdos aportados por vecinos para reconstruir la evolución de la educación pública en Paraná. La directora de Museos y Patrimonio Histórico, Gisela Bahler, explicó a Elonce los detalles de la propuesta, que puede visitarse gratuitamente.
La muestra sobre la historia de la educación pública en Paraná se encuentra abierta al público en el Museo de la Ciudad, con una propuesta que invita a recorrer distintas etapas de la enseñanza a través de objetos, documentos y recuerdos escolares. La exposición fue inaugurada en septiembre y cuenta con la participación de familias y vecinos que aportaron materiales.
Gisela Bahler, directora de Museos y Patrimonio Histórico, explicó a Elonce que la iniciativa surgió como un homenaje a la educación pública durante un mes significativo por las celebraciones del Día del Maestro, del Profesor y del Estudiante. Además, destacó el papel histórico de Paraná en la formación docente argentina.
"Paraná ha sido un modelo para el país", expresó Bahler, al recordar que Domingo Faustino Sarmiento impulsó la llegada de maestras estadounidenses y la consolidación de la Escuela Normal. También mencionó que, en 1815, bajo el proyecto artiguista, funcionó una de las primeras escuelas de la ciudad, en la actual esquina de Andrés Pazos y Corrientes.
Un recorrido por los recuerdos de la escuela
La exposición propone un recorrido participativo por los cambios que experimentó la educación. Entre los elementos exhibidos aparecen cuadernos, plumines, tinta china, pizarrones, ábacos y antiguos boletines de calificaciones, que permiten comparar las herramientas escolares de distintas generaciones.
"Queremos que la gente comparta sus propios recuerdos de su paso por la educación", explicó Bahler. La funcionaria señaló que numerosos vecinos colaboraron con materiales que forman parte de la muestra.
Otro aspecto abordado es el significado histórico del guardapolvo blanco y su relación con los ideales de igualdad y homogeneización. También se exhiben manuales de lectura que, en familias inmigrantes, contribuyeron al aprendizaje del idioma español.
Otras exposiciones y horarios para visitar el museo
La muestra también recupera las luchas docentes y estudiantiles, con referencias a la Noche de los Lápices, ocurrida el 16 de septiembre de 1976.
En otra sala, una instalación audiovisual relaciona el Mundial de 1978 con el contexto de la última dictadura militar. "Quisimos poner en tensión estos dos mensajes que sucedían en un mismo país", explicó Bahler, al contrastar los festejos deportivos con la represión y las desapariciones.
El Museo de la Ciudad puede visitarse de martes a viernes, de 8 a 12 y de 14 a 19 horas, y los sábados y feriados, de 14 a 19 horas. La entrada es libre y gratuita, por lo que la propuesta está destinada a familias, estudiantes y público general.