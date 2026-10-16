El Museo Serrano inició "Nativas Entrerrianas" con una charla sobre el Delta del Paraná y la creciente

El ciclo de charlas Nativas Entrerrianas del Museo Antonio Serrano comenzó este viernes 16 de octubre en Paraná, con una jornada dedicada a los humedales del Delta del Paraná y los bosques en galería. La propuesta, gratuita y abierta a todo público, reúne a especialistas en conservación e investigación de la flora nativa.

En diálogo con Elonce, Eloísa Senkman, bióloga e integrante del museo, explicó que el objetivo es acercar conocimientos sobre la vegetación característica de los distintos ambientes entrerrianos. "La idea es divulgar todo lo que es la flora en los diferentes ambientes", señaló.

Eloísa Senkman, bióloga e integrante del museo (Elonce)

La primera jornada contó con la participación de Ernesto Massa, investigador del INTA especializado en vegetación de islas. También se desarrolló un taller de producción de especies nativas, coordinado por integrantes del Parque Nacional Pre-Delta.

Cómo afecta la creciente del Paraná a la vegetación de las islas

Durante su exposición, Massa abordó las características de las plantas que crecen en los humedales y explicó cómo las condiciones del terreno influyen en la distribución de las especies.

El especialista también relacionó estos procesos con la creciente que atraviesa el río Paraná. Según indicó, las lluvias registradas en la cuenca del Iguazú provocaron un aumento del caudal que continúa desplazándose hacia la región.

"En esta zona viene 4 o 5 centímetros por día, se incrementan las alturas en los hidrómetros de Paraná, el puerto de Diamante", explicó. Además, destacó que la vegetación de las islas presenta adaptaciones naturales que le permiten resistir inundaciones periódicas.

Las próximas actividades del ciclo Nativas Entrerrianas

Senkman adelantó que este sábado 17 de octubre continuará la programación con un taller dedicado a la vegetación del Espinal, uno de los ambientes naturales característicos de Entre Ríos.

El ciclo concluirá el sábado 24 de octubre con un taller de herborización de especies nativas, coordinado por personal del museo. La actividad ya completó su cupo debido a la importante cantidad de inscriptos.

(Elonce)

"Estamos muy contentos con toda la participación de la gente", expresó Senkman, quien destacó el interés de la comunidad por conocer la biodiversidad de la provincia.

Estudiantes recorrieron las salas del Museo Serrano

Durante la jornada también se registró la visita de estudiantes de cuarto grado de la escuela Edupro en el marco de los 110 años del Museo Serrano, quienes recorrieron las exhibiciones y compartieron sus experiencias con Elonce.

Los alumnos contaron que observaron fósiles, minerales, fragmentos de meteoritos, peces y restos de animales. Entre los elementos que más les llamaron la atención mencionaron los huesos de ballena y las muestras sobre vertebrados.

La visita permitió complementar los contenidos escolares mediante el contacto directo con las colecciones científicas del museo, en una jornada que combinó divulgación ambiental y actividades educativas