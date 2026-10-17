Un productor transformó basura en combustible para su tractor y logró reducir costos

Etson Machaca construyó una planta que convierte residuos plásticos, neumáticos y aceite usado en combustible para su maquinaria agrícola. Produce entre 80 y 150 litros diarios y logró reducir sus gastos ante el aumento del precio del gasoil en Bolivia.
Un productor agrícola de Bolivia encontró una alternativa para reducir los costos del combustible al transformar residuos plásticos, neumáticos viejos y aceite usado en diésel y gasolina para abastecer sus tractores. Se trata de Etson Machaca, quien construyó una pequeña planta en Ancocala, una comunidad rural ubicada a unos 35 kilómetros de La Paz.
La iniciativa cobró relevancia después de que el Gobierno boliviano eliminara los subsidios estatales al diésel, una medida que provocó un incremento en los costos de producción agrícola. Según informó Reuters, Machaca consiguió fabricar combustible a un precio considerablemente inferior al del mercado.
Su planta produce entre 80 y 150 litros diarios de combustible, con un costo estimado de entre 7 y 10 bolivianos por litro, equivalentes a entre 0,60 y 0,86 dólares. En comparación, el diésel en el mercado libre alcanzó aproximadamente los 18 bolivianos, unos 1,54 dólares por litro.
Cómo transforma los residuos en combustible
El sistema desarrollado por Machaca utiliza un procedimiento denominado pirólisis, que consiste en calentar materiales a altas temperaturas en ausencia de oxígeno. Este proceso permite descomponer residuos y obtener productos que posteriormente pueden procesarse para producir combustibles. "Transformamos plásticos, bolsas, neumáticos, aceite usado. Todo eso se ha convertido en materia prima para producir combustible en la sierra", explicó Machaca a Reuters.
El productor aclaró que el combustible obtenido no estaba destinado a la comercialización, sino exclusivamente al funcionamiento de sus tractores y otras máquinas agrícolas. De esta manera, buscó disminuir su dependencia de los precios del mercado.
El impacto del aumento del gasoil en el campo
La iniciativa surgió en un contexto de mayores dificultades para los productores del Altiplano boliviano. En esa región, numerosas familias reemplazaron el uso de animales por tractores para realizar las tareas de preparación y siembra de los campos.
Esta transformación permitió mejorar la eficiencia del trabajo agrícola, pero también incrementó la dependencia del diésel, un insumo fundamental para sostener la producción.
"Si no sembramos hoy o mañana, no hay producción aquí en el Altiplano. Por eso el diésel es muy importante para nosotros", sostuvo Machaca al explicar la importancia de contar con combustible para sus actividades.
Bolivia depende de las importaciones de combustibles
El desarrollo de esta alternativa se produjo mientras Bolivia atravesaba dificultades vinculadas con su producción energética. Durante décadas, el país obtuvo una parte importante de sus divisas mediante las exportaciones de gas natural, aunque posteriormente registró una disminución en la producción de hidrocarburos.
Esta situación incrementó la necesidad de adquirir combustibles en el exterior. Según datos oficiales citados en el informe, Bolivia importa el 95% del diésel y el 60% de la gasolina que consume.
En ese escenario, la experiencia de Machaca mostró una alternativa de aprovechamiento de residuos para el autoconsumo agrícola, aunque su producción continuó siendo de pequeña escala.