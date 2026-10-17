Se inaugura el 5° Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos: fechas, horarios y artistas premiados

El 5° Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos se inaugurará el viernes 30 de octubre, a las 20, en el Museo Provincial de la Imagen de Concordia. La exposición reunirá las obras seleccionadas en la convocatoria organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y podrá recorrerse con entrada libre y gratuita.

La propuesta busca poner en valor la producción artística de fotógrafos entrerrianos y ofrecer al público un espacio de encuentro con distintas expresiones visuales. La muestra incluirá trabajos distinguidos en las categorías Color y Blanco y Negro.

La exposición permanecerá abierta desde el 30 de octubre hasta el 18 de noviembre, en el museo ubicado en Buenos Aires 179, Concordia. Los horarios de visita serán de martes a viernes, de 9 a 12 y de 16 a 19, y los sábados, de 10 a 12 y de 17 a 19.

Los ganadores de la categoría Color

En la sección Color, el primer premio fue otorgado a María Delfina Zamora Roude, de Colón, por su obra Pluma y bruma. El segundo lugar correspondió a Paul Brian Campodónico, de Gualeguay, por El río que nos une.

El tercer premio fue para Natalia Garay Elizalde, de Paraná, por su trabajo Donde se curva el tiempo.

Además, el jurado entregó menciones especiales a Valentín Ernesto González, de Paraná, por Ecos del pasado; Raúl Perriere, también de Paraná, por Biblioteca popular; y María Soledad Pardo, de Concordia, por Permaneser.

Las obras premiadas en Blanco y Negro

En la categoría Blanco y Negro, Juliana Faggi, de Paraná, obtuvo el primer premio con su obra Nembyre. El segundo puesto fue para Cynthia Fistraiber, también de Paraná, por Umbral de la tormenta.

El tercer premio correspondió a María Jimena Franco, de Paraná, por Memoria invertida. Por su parte, Luz Belén Mohr, de Gualeguay, recibió una mención destacada por Ecos del invierno.

El jurado encargado de evaluar las obras estuvo integrado por Susana Leineker, Pablo Merlo y Julio Gómez.

Una propuesta cultural abierta a toda la comunidad

El Salón Anual de Fotografía de Entre Ríos constituye un espacio para difundir el trabajo de artistas de diferentes localidades de la provincia y acercar sus producciones al público.

La quinta edición tendrá como sede el Museo Provincial de la Imagen de Concordia, donde los visitantes podrán conocer las obras seleccionadas y premiadas durante casi tres semanas.