La mora en los créditos de Entre Ríos llegó al 13,4%, pero se mantuvo por debajo del promedio nacional

La mora en los créditos de Entre Ríos alcanzó el 13,4% del monto total informado en junio de 2026, una cifra inferior al promedio nacional, que se ubicó en el 17,5%. Así lo indicó un informe elaborado por Eco Go y la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral, a partir de datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El relevamiento, denominado Crédito a las familias: monto consolidado y regional, mostró que la provincia registró una diferencia de 4,1 puntos porcentuales por debajo de la media del país.

El indicador de mora por monto refleja qué proporción del saldo de los créditos se encuentra en situación irregular. Por lo tanto, no representa el porcentaje de personas endeudadas que dejaron de pagar, sino el peso de los créditos con atrasos sobre el total del financiamiento analizado.

Cómo se ubicó Entre Ríos frente a otras provincias

Según el informe, Entre Ríos presentó un nivel de morosidad menor que otras jurisdicciones de la región.

En Corrientes, la irregularidad crediticia alcanzó el 19,6%, mientras que Santa Fe y Córdoba registraron un 14,2% cada una. En comparación, Entre Ríos se ubicó 6,2 puntos porcentuales por debajo de Corrientes y 0,8 puntos por debajo de las otras dos provincias.

La diferencia también se observó frente al promedio nacional, que superó el registro entrerriano en 4,1 puntos porcentuales.

La morosidad aumentó durante el último año

Aunque Entre Ríos mantuvo un indicador inferior al nacional, el estudio advirtió que las dificultades para cumplir con los pagos aumentaron en términos interanuales.

Entre junio de 2025 y junio de 2026, la mora por monto en la provincia creció 7,8 puntos porcentuales, mientras que a nivel nacional el incremento fue de 10,5 puntos.

Esto significa que el deterioro de la situación crediticia también afectó a las familias entrerrianas, aunque con una evolución más moderada que la registrada en el conjunto del país.

Los créditos no bancarios registraron mayores atrasos

El informe también analizó las diferencias entre los préstamos otorgados por entidades del sistema financiero tradicional y aquellos provenientes de proveedores no financieros de crédito.

A nivel nacional, la mora de los créditos otorgados por proveedores no financieros alcanzó el 31%, más del doble del 15,2% registrado en el sistema financiero tradicional.

Esta diferencia puso de manifiesto que los atrasos en los pagos fueron considerablemente mayores en el segmento de financiamiento no bancario.

El estudio utilizó información de la Central de Deudores del BCRA y datos complementarios del Indec y la Cepal para analizar la distribución regional del crédito a las personas físicas y su evolución.