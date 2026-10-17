Más de 70 emprendedores participaron de la Feria del Día de la Madre en Plaza Mansilla

La Feria del Día de la Madre en Plaza Mansilla convocó este viernes a numerosas familias que recorrieron los más de 70 stands de emprendedores entrerrianos, disfrutaron de espectáculos musicales y participaron de actividades comunitarias. La propuesta se desarrolló en la explanada de Casa de Gobierno, en Paraná, como parte de una nueva edición de la feria organizada por el Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos.

La actividad comenzó a las 17 y contó con la participación de productores y emprendedores de la marca provincial Manos Entrerrianas, quienes ofrecieron una variedad de artículos y producciones en vísperas del Día de la Madre, que se celebrará este domingo 18 de octubre.

La jornada fue organizada por la Dirección de Economía Social y Políticas Comunitarias, dependiente de la Secretaría de Integración Económica y Desarrollo Comunitario. Además del paseo de compras, los asistentes encontraron propuestas gastronómicas, espectáculos en vivo y espacios de información y asesoramiento.

Más de 70 emprendedores entrerrianos mostraron sus producciones

La feria reunió a emprendedores provenientes de distintos puntos de Entre Ríos, quienes exhibieron sus productos a través de más de 70 puestos instalados en Plaza Mansilla.

La iniciativa permitió acercar sus producciones al público y generar un espacio de comercialización directa, en una fecha vinculada con la compra de regalos y presentes para las madres.

Desde la organización destacaron que este tipo de encuentros busca visibilizar el trabajo de los emprendimientos locales y fortalecer la economía social, facilitando el contacto entre productores y consumidores.

Durante la tarde, las familias recorrieron los stands y compartieron una jornada al aire libre en uno de los espacios públicos ubicados frente a Casa de Gobierno.

Música en vivo y propuestas gastronómicas

Además de la oferta comercial, la Feria del Día de la Madre contó con una programación artística que acompañó el desarrollo de la jornada.

Entre las presentaciones se destacó la actuación del saxofonista Jorge Cuscueta, quien ofreció un repertorio musical para los asistentes.

También participó la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos, que brindó un espectáculo en vivo durante la celebración.

El encuentro incluyó un patio gastronómico con distintas propuestas para quienes se acercaron a disfrutar de la feria y compartir la tarde en familia.

Espacios de prevención y promoción de la salud

La propuesta también incorporó stands institucionales destinados a brindar información, asesoramiento y herramientas de acompañamiento a la comunidad.

Entre los organismos participantes estuvieron el Punto Móvil de la Dirección de Mujeres, la Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (Lalcec) de Concordia, el Instituto Provincial del Cáncer y el Observatorio de Género y Derechos Humanos de la Vicegobernación.

En estos espacios, profesionales y personal técnico entregaron folletería, respondieron consultas y difundieron programas vinculados con la prevención y el cuidado de la salud.

De esta manera, la jornada combinó la actividad comercial y recreativa con acciones de información y concientización dirigidas a la ciudadanía.

Una propuesta para fortalecer la economía social

La Feria del Día de la Madre contó además con el acompañamiento de la Empresa de Energía de Entre Ríos (Enersa) y del Instituto Autárquico Provincial del Seguro (Iapser).

Ambas instituciones colaboraron con recursos para el desarrollo de las actividades organizadas en Plaza Mansilla.

La feria formó parte de las acciones provinciales destinadas a promover la economía social y brindar espacios de exposición y venta a los emprendedores entrerrianos.

Con la participación de más de 70 emprendimientos, espectáculos musicales y actividades comunitarias, la celebración reunió a familias de Paraná en la previa del Día de la Madre.