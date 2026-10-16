Feria Manos Entrerrianas: emprendedores, música y gastronomía en la previa del Día de la Madre

REDACCIÓN ELONCE
La Feria Manos Entrerrianas se desarrolló este viernes en Plaza Mansilla, con productos de emprendedores de toda la provincia, espectáculos musicales, gastronomía y actividades de prevención. La entrada fue libre y gratuita y la propuesta se extenderá hasta las 23, supo Elonce.
La Feria Manos Entrerrianas, especial Día de la Madre, se desarrolló este viernes en Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno, en Paraná. La propuesta reunió a emprendedores de distintos puntos de Entre Ríos, con una amplia variedad de productos para regalar, un patio gastronómico, espectáculos musicales y actividades recreativas. Además, participaron organismos provinciales con espacios de información, asesoramiento y prevención.
La iniciativa se presentó como una alternativa para quienes buscaban anticipar sus compras por el Día de la Madre y, al mismo tiempo, acompañar el trabajo de productores y emprendedores locales. La jornada contó con entrada libre y gratuita y tenía previsto extenderse hasta aproximadamente las 23, con posibilidad de continuar según la convocatoria.
En diálogo con Elonce, la directora general de Economía Social y Políticas Comunitarias, Rosario Ledri, destacó la realización del encuentro. “Estamos muy contentos con el día que nos tocó. Esperábamos mucho este día para poder celebrar el Día de la Madre en conjunto con los emprendedores”, expresó.
Emprendedores, gastronomía y espectáculos musicales
La feria ofreció una variedad de productos elaborados por emprendedores entrerrianos, con propuestas de distintos rubros y precios. El objetivo fue generar un espacio de comercialización y visibilización para quienes desarrollan sus actividades productivas en la provincia.
“Tenemos patio gastronómico, emprendedores de toda la provincia y distintos rubros. Vamos a tener un espacio de yoga que es muy innovador para que se puedan relajar un poquito”, detalló Ledri sobre las actividades programadas.
La funcionaria también anunció la participación de artistas invitados. “Vamos a tener a Jorge Cuscueta, un saxofonista profesional que viene de Barcelona, es paranaense y lo vamos a aprovechar para escuchar un poco de su arte. También vamos a tener a la Banda de la Policía con su música, que es espectacular”, adelantó.
El acompañamiento a los emprendedores entrerrianos
Ledri destacó que este tipo de encuentros formó parte de las políticas provinciales destinadas a fortalecer la economía social y generar oportunidades para los emprendimientos locales.
“El gobernador Frigerio y la ministra Verónica Berisso nos encomiendan trabajar en conjunto con la comunidad y con los emprendedores para acompañarlos”, manifestó.
En ese sentido, remarcó la importancia de ofrecer espacios de exhibición y venta. “Para nosotros la feria es una vidriera para todos ellos y para mostrar todo el potencial que tiene el emprendedor entrerriano”, sostuvo.
Un espacio de asesoramiento y prevención
La directora de Mujeres de Entre Ríos, Joaquina Brondi, también participó de la actividad y destacó el trabajo articulado entre distintas áreas del Gobierno provincial. Recordó que anteriormente habían desarrollado propuestas similares, como la feria Mujer Activa, realizada durante marzo.
“Tenemos en conjunto la feria de marzo, Mujer Activa. La trabajamos en conjunto y siempre es un éxito, y más aún esta propuesta previa al Día de la Madre para que todos puedan aprovechar y buscar sus regalitos”, expresó ante Elonce.
Brondi explicó que, además de la propuesta comercial y recreativa, la Dirección de Mujeres estuvo presente con un espacio destinado a brindar acompañamiento a quienes necesitaran información sobre distintas problemáticas. “Estamos desde la Dirección de Mujeres con el Punto Móvil Mujer, brindando información, asesoramiento y todas las herramientas que tenemos disponibles en el área para abordar las distintas problemáticas”, señaló.
Actividades por Octubre Rosa y prevención de la violencia
En relación con las acciones de prevención de la violencia de género, la funcionaria confirmó que se dispuso la presencia de profesionales especializados para atender consultas.
“Estamos informando y asesorando con profesionales del área para quien lo requiera”, afirmó Brondi, al referirse a los servicios disponibles durante la jornada.
La feria también incorporó propuestas de concientización en el marco de Octubre Rosa, el mes dedicado a la prevención y sensibilización sobre el cáncer de mama. En ese contexto, participaron distintas instituciones y organismos provinciales, entre ellos el Instituto Provincial del Cáncer y el área de Derechos Humanos.
“Vamos a estar brindando prevención y todo lo que tiene que ver con Octubre Rosa, así que será una jornada de articulación con muchas áreas y muy completa”, destacó la directora de Mujeres.
Una invitación para disfrutar en familia
Las autoridades provinciales invitaron a vecinos de Paraná y localidades cercanas a recorrer la feria, conocer los productos de los emprendedores y participar de las distintas actividades.
“Quiero invitar a todos a que se acerquen. La entrada es libre y gratuita y se esperan muchas sorpresas”, expresó Brondi.
Por su parte, Ledri indicó que la actividad tenía previsto continuar hasta las 23, aunque no descartó una extensión del horario. “Aproximadamente hasta las 23 de la noche. Si da para más, porque va a ser un planazo estar hoy acá”, manifestó.
De esta manera, la Feria Manos Entrerrianas ofreció una alternativa para comprar regalos por el Día de la Madre y apoyar a los emprendedores de Entre Ríos, combinando propuestas comerciales, actividades culturales, gastronomía y espacios de promoción de derechos y salud.