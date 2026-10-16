Abrieron la convocatoria al Registro Provincial de Artesanos: quiénes pueden anotarse y hasta cuándo

El Registro Provincial de Artesanos de Entre Ríos abrió una nueva convocatoria para incorporar a trabajadores del sector y actualizar la información de quienes ya están inscriptos. El trámite es online y gratuito, y estará disponible hasta el 1 de diciembre de 2026.

La propuesta alcanza a artesanas y artesanos de todos los departamentos y localidades entrerrianas. Contempla dos modalidades: la actualización de datos para quienes integran el registro y la nueva inscripción para quienes deseen iniciar el proceso de incorporación.

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos informó que la convocatoria comenzó el 15 de octubre. Su objetivo es contar con información vigente sobre los oficios, las técnicas, los materiales y las producciones artesanales que se desarrollan en la provincia.

Qué datos pueden actualizar quienes ya están registrados

Quienes formen parte del Registro Provincial de Artesanos podrán renovar información personal, datos de contacto, localidad y rubro. También podrán actualizar las técnicas que utilizan, los materiales con los que trabajan y las imágenes de sus producciones.

Esta modalidad permite incorporar otros antecedentes que resulten relevantes para describir la actividad. La actualización busca que la información disponible refleje las características actuales del trabajo de cada artesana y artesano.

Por otra parte, quienes todavía no estén registrados podrán completar el formulario online para iniciar su incorporación. La convocatoria invita especialmente a sumar nuevas personas y ampliar la representación de las distintas prácticas artesanales del territorio entrerriano.

Para qué sirve el Registro Provincial de Artesanos

El Registro Provincial de Artesanos fue creado en el marco de la Ley Provincial de Artesanías. Constituye una herramienta para el reconocimiento, la protección, la difusión, la promoción y la comercialización de la producción artesanal entrerriana.

La información relevada permitirá orientar políticas públicas específicas para el sector y generar posibilidades de participación en actividades, convocatorias, ferias, exposiciones y acciones de promoción. Su implementación está a cargo de la Dirección General de Museos y Patrimonio Cultural y del Museo y Mercado Provincial de Artesanías Carlos Asiain.

El plazo para realizar cualquiera de las dos modalidades finalizará el 1 de diciembre. Para consultas sobre la convocatoria y el procedimiento de inscripción, se encuentra disponible el correo nuevoregistrodeartesanos2026@gmail.com.