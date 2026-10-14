Valle María se prepara para la Fiesta Provincial del Trigo con exposiciones, gastronomía y espectáculos

La Fiesta Provincial del Trigo en Valle María comenzará este jueves 15 de octubre, hasta el sábado 17, con una propuesta que combina producción agropecuaria, historia, gastronomía y espectáculos artísticos. La celebración tendrá lugar en el predio de la Chacra 100 y convocará a productores, estudiantes y visitantes de toda la región.

El intendente de Valle María, Mario Sokolovsky, explicó a Elonce que la iniciativa surgió desde la oficina del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Diamante, que convocó a municipios y comunas del departamento para organizar el encuentro.

Mario Sokolovsky, intendente de Valle María (Elonce)

"Los alemanes del Volga fueron los que trajeron el cultivo del trigo a esta zona hace 148 años", recordó el mandatario. Además, destacó que la fiesta tendrá carácter itinerante, por lo que cada año podrá desarrollarse en una localidad diferente, según lo acordado por los intendentes.

Actividades para productores y estudiantes

La programación comenzará el jueves con jornadas destinadas principalmente a estudiantes de escuelas secundarias, técnicas, agrotécnicas y universidades. El objetivo es acercar a los jóvenes a la producción agrícola y fortalecer el conocimiento sobre las raíces de la región.

El viernes estará dedicado especialmente al sector agropecuario. Técnicos del INTA presentarán distintas variedades de trigo, tratamientos de semillas y aplicaciones de fertilizantes, mediante parcelas demostrativas sembradas durante mayo y junio.

"Los productores van a tener información precisa, con nuevas variedades y nuevos tratamientos", explicó Sokolovsky. También habrá una exposición de maquinaria agrícola, tractores, camionetas y equipos de empresas vinculadas con la actividad rural.

Gastronomía, espectáculos y valor de las entradas

La celebración incluirá puestos gastronómicos, emprendedores, artesanos y comisiones cooperadoras de instituciones locales. Además, habrá presentaciones artísticas con grupos como Maravillas Alemanas, Herencia Alemana, Timbúes y Los Majestuosos del Chamamé, entre otros.

El evento se desarrollará en la Chacra 100, ubicada a unos dos kilómetros de la planta urbana de Valle María, en el sector del parque industrial. El predio posee un importante valor histórico, ya que allí fueron establecidos inicialmente los inmigrantes alemanes del Volga.

Respecto del ingreso, el intendente confirmó que jueves y viernes la entrada será libre y gratuita, mientras que el sábado tendrá un costo de $3.000. La recaudación permitirá afrontar gastos de infraestructura, sonido y organización.