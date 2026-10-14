Feria en tu Barrio estará en tres puntos de Paraná esta semana: días, horarios y lugares

La propuesta municipal llegará a las vecinales Rocamora y Artigas, y a la plaza Sáenz Peña. Productores y emprendedores locales ofrecerán alimentos a precios accesibles, de 9 a 12.30. Conocé el cronograma de esta semana.
La Feria en tu Barrio recorrerá tres puntos de Paraná durante esta semana, con el objetivo de acercar alimentos a precios accesibles a los vecinos y fortalecer la comercialización directa de productores y emprendedores locales. La iniciativa impulsada por la Municipalidad se desarrollará el miércoles, jueves y sábado, en diferentes sectores de la ciudad.
Según informó el municipio, las actividades se realizarán de 9 a 12.30, con puestos de venta de productos alimenticios y la participación de emprendedores de la zona. La propuesta busca facilitar las compras de las familias y generar nuevas oportunidades para quienes producen y comercializan alimentos.
El recorrido comenzará este miércoles en la vecinal Rocamora, continuará el jueves en la vecinal Artigas y finalizará el sábado con el punto fijo de la plaza Sáenz Peña.
Dónde estará la Feria en tu Barrio esta semana
La Municipalidad de Paraná confirmó el siguiente cronograma de actividades:
-Miércoles 14 de octubre: vecinal Rocamora, en plaza España, sobre calle Santo Domínguez.
-Jueves 15 de octubre: vecinal Artigas, en plaza Mártires de Malvinas, ubicada en la intersección de Liga de los Pueblos Libres y Éxodo Uruguayo.
-Sábado 17 de octubre: plaza Sáenz Peña, sobre calle Villaguay.
En los tres casos, el horario de funcionamiento será de 9 a 12.30.
La modalidad itinerante permite que la feria llegue a diferentes barrios de Paraná, mientras que el espacio de plaza Sáenz Peña funciona como uno de los puntos habituales de comercialización.
Buscan facilitar el acceso a alimentos a precios accesibles
El subsecretario de Producción de la Municipalidad de Paraná, Oscar Bustamante, destacó la importancia de sostener esta iniciativa para acompañar tanto a los consumidores como a quienes trabajan en la producción local.
“Permite a los vecinos acceder a alimentos a precios accesibles y, al mismo tiempo, genera oportunidades de comercialización para productores y emprendedores locales”, expresó el funcionario.
Bustamante explicó que el programa forma parte de una política municipal orientada a fortalecer la producción y el consumo de cercanía.
En ese sentido, señaló que el contacto directo entre productores y compradores permite mejorar las condiciones de comercialización y ampliar las alternativas de compra para las familias.