Ante la llegada de El Niño, Defensa Civil incorporó una camioneta 4x4 para emergencias

Defensa Civil de Entre Ríos recibió una camioneta cero kilómetros donada por la Delegación Argentina ante CTM Salto Grande. El vehículo permitirá reforzar la asistencia ante inundaciones y otros fenómenos climáticos, especialmente en zonas de difícil acceso.
La Dirección Provincial de Defensa Civil de Entre Ríos incorporó una camioneta 4x4 cero kilómetros para fortalecer su capacidad de respuesta ante emergencias climáticas, especialmente frente a posibles inundaciones vinculadas al fenómeno de El Niño. La unidad fue donada por la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande.
El vehículo, de doble cabina y tracción integral, permitirá mejorar el desplazamiento del personal en terrenos de difícil acceso y facilitar las tareas de asistencia y auxilio a poblaciones vulnerables. También podrá utilizarse para transportar equipamiento necesario durante los operativos.
La entrega se realizó en la Delegación Argentina de Salto Grande y contó con la participación del director provincial de Defensa Civil, Víctor Chanenko, y del delegado argentino ante la CTM, Guillermo Marcone.
Refuerzo de la capacidad operativa
Durante la actividad, Chanenko destacó la importancia de contar con nuevos recursos para intervenir ante situaciones de emergencia. “Estamos agradecidos con la Delegación Argentina de Salto Grande porque hemos recibido una unidad 4x4, que está preparada para la actividad propia de la Defensa Civil, que cuenta con todos los elementos necesarios para ser utilizada no solo en los traslados del personal, sino también en el equipamiento”, expresó.
En ese sentido, remarcó que la incorporación permitirá mejorar la atención de emergencias y fortalecer las capacidades operativas de la provincia, particularmente en sectores donde las condiciones del terreno dificultan el acceso de vehículos convencionales.
Preparación ante fenómenos climáticos
Por su parte, Marcone subrayó la necesidad de fortalecer la prevención y la articulación entre organismos ante posibles eventos meteorológicos de magnitud.
“Ante fenómenos climáticos de esta magnitud, la preparación y la articulación entre instituciones son fundamentales. Sabemos que, en una emergencia, la rapidez con la que se puede llegar a una comunidad hace una diferencia”, sostuvo.
Asimismo, señaló que la entrega formó parte del trabajo conjunto con la gestión del gobernador Rogelio Frigerio. “Entendemos que invertir en equipamiento también es invertir en seguridad y en una mayor capacidad de protección para los entrerrianos”, afirmó.
Una entrega destinada a fortalecer servicios provinciales
La camioneta formó parte de un conjunto de aportes que la Delegación Argentina ante CTM Salto Grande entregó al gobernador Rogelio Frigerio el pasado 11 de septiembre, con el propósito de reforzar distintas áreas y servicios esenciales de Entre Ríos.
La incorporación se enmarcó en las acciones de preparación provincial frente a posibles contingencias climáticas, con especial atención a las inundaciones y las dificultades de acceso que pueden presentarse durante estos episodios.