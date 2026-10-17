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El Cineclub Noble continúa el ciclo de películas orientadas a los adultos mayores

La proyección será el jueves 22 a las 17:00 en Sala Noble, con acceso libre y gratuito. En la oportunidad se compartirá la película La estrella que perdí, una comedia dramática.

17 de Octubre de 2026
La estrella que perdí
La estrella que perdí

La proyección será el jueves 22 a las 17:00 en Sala Noble, con acceso libre y gratuito. En la oportunidad se compartirá la película La estrella que perdí, una comedia dramática.

El Cineclub Noble propone un ciclo con el Programa de Adulteces y Vejeces de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (UADER) y el Instituto Autárquico Audiovisual (IAAER).

 

Este jueves 22, proyectarán La estrella que perdí, de Luz Orlando Brennan (Argentina, 2024). La proyección será a las 17 en la Sala Noble (Matorras 861), con acceso libre y gratuito. Invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

Sobre la película

 

En La estrella que perdí, actúan Mirta Busnelli, Ana Pauls, Gustavo Garzón, Fabián Arenillas y Susana Varela. Y su historia pone en escena cuestiones como el paso del tiempo, la vejez, la soledad, el posible punto de no retorno en una carrera artística y otras reflexiones.

Se trata de una comedia dramática agridulce, donde la historia sigue a Norma Reyes (Busnelli), una consagrada pero decadente actriz de 76 años que, para mantenerse activa, acepta protagonizar una obra comercial bastante mediocre donde interpreta a una anciana con Alzheimer.

 

Al mismo tiempo, su hija Celeste (Ana Pauls), una guionista que siempre ha vivido bajo la sombra del éxito de su madre, le anuncia que va a casarse y mudarse de la casa.

Temas:

La estrella que perdí Sala Noble Cine
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