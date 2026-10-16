La escuela "Raúl Jorge Bueno" realizó su muestra anual de talleres y exhibió los trabajos de sus alumnos

REDACCIÓN ELONCE
La escuela de capacitación laboral "Raúl Jorge Bueno" realizó su muestra anual con producciones de gastronomía, carpintería y otros oficios. La institución cuenta con más de 150 estudiantes y ya abrió las inscripciones para el próximo ciclo lectivo, supo Elonce.
La escuela "Raúl Jorge Bueno" realizó su muestra anual de talleres en su sede de calle Pronunciamiento 512, en barrio Belgrano de Paraná. Durante la jornada, los estudiantes exhibieron los conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo del año mediante producciones de gastronomía, carpintería y otras especialidades. La institución, dedicada a la capacitación laboral y formación profesional, cuenta actualmente con más de 150 alumnos.
La exposición reunió trabajos elaborados en los distintos espacios de aprendizaje y permitió que los asistentes conocieran las actividades desarrolladas durante el ciclo lectivo. Entre las propuestas destacadas estuvieron las mesas de pastelería, panadería y preparaciones saladas, cuyos productos despertaron el interés de los visitantes.
En diálogo con Elonce, Isabel, hija del fundador de la institución, expresó su emoción por la continuidad del proyecto educativo impulsado por su padre. “La verdad que fue el regalo de Dios haber tenido un papá así. Un orgullo para mí”, manifestó al recordar su legado.
Una muestra del trabajo realizado durante el año
La jornada permitió visibilizar el aprendizaje de los estudiantes, quienes presentaron sus elaboraciones y compartieron con los visitantes los resultados de su formación. La gastronomía tuvo un lugar destacado, con mesas dulces y saladas que reflejaron las técnicas incorporadas durante las clases.
Además, se exhibieron producciones correspondientes a otras especialidades, como carpintería y distintos oficios. La muestra constituyó una oportunidad para dar a conocer las propuestas de capacitación que ofrece la institución y las posibilidades de formación laboral.
Isabel también destacó la participación de su familia en el funcionamiento de la escuela. Explicó que su hermana colabora con las actividades y que su hermano, electricista matriculado, participa en tareas de mantenimiento y trabajos técnicos. “Mi hermana viene, colabora, pero a mi hermano lo hacemos trabajar porque él es electricista matriculado”, comentó.
Una institución con más de 150 estudiantes
La directora de la escuela, Melina Faccendini, brindó detalles sobre el funcionamiento del establecimiento y las diferentes capacitaciones disponibles para quienes desean aprender un oficio.
“Tenemos los gastronómicos, como pastelería, cocina, panadería. Tenemos lo que es asistente en belleza integral, peluquería, modisto, marroquinero”, explicó al enumerar parte de la oferta educativa.
También mencionó los talleres de auxiliar en carpintería, carpintero de obras finas, herrería, montador electricista domiciliario, auxiliar en refrigeración, operador informático y asistente en armado y mantenimiento de PC.
Talleres anuales con certificación oficial
Faccendini explicó que las capacitaciones se desarrollan durante todo el ciclo lectivo y siguen el calendario establecido por el Consejo General de Educación (CGE).
“Son talleres anuales, nos regimos por el calendario escolar del Consejo General de Educación, por lo general comienzan fines de febrero, marzo y finalizan en diciembre”, precisó.
La directora destacó que las distintas especialidades cuentan con reconocimiento oficial. “Todos los perfiles están certificados por el Consejo General de Educación, le dan una certificación que tiene mucho valor”, sostuvo.
Abrieron las inscripciones para el próximo ciclo lectivo
En el marco de la muestra anual, las autoridades confirmaron que ya se encuentran abiertas las inscripciones para las capacitaciones del próximo año. Los interesados pueden consultar las propuestas disponibles y reservar su lugar en los distintos talleres.
“Las inscripciones ya están abiertas. Estamos tomando inscripciones para los diferentes perfiles”, anunció Faccendini. Además, indicó que la escuela cuenta con más de 150 estudiantes y que todavía dispone de vacantes para nuevos ingresantes.
“Al momento tenemos cupo, pero de igual manera son cupos limitados, hay que aprovechar e inscribirse si están decididos”, recomendó la directora.
Requisitos y documentación para inscribirse
Quienes deseen participar de las capacitaciones deberán presentar el certificado de estudios primarios completos, una fotocopia del DNI, constancia de CUIL y una ficha de salud proporcionada por la institución.
“Los requisitos son el certificado de estudio nivel primario obligatorio, excepción de refrigeración que necesita los tres primeros años de secundaria, fotocopia de documento, constancia de CUIL y una fichita de salud que nosotros le vamos a dar acá para que completen”, detalló Faccendini.
Las personas interesadas pueden acercarse a la sede de Pronunciamiento 512, junto a la capilla María Madre de la Divina Gracia, o consultar las páginas de la escuela para conocer las características de cada especialidad.
Horarios y posibilidad de cursar más de un taller
La directora explicó que las capacitaciones se dictan dos veces por semana, en horario vespertino, de 18 a 21:20. Esta modalidad permite organizar la asistencia según la disponibilidad de cada estudiante.
“Se pueden inscribir en más de un taller, todo dependiendo de que no coincidan los días, porque se dicta cada perfil dos veces a la semana y el horario es de 18 a 21:20”, señaló.
De esta manera, la escuela "Raúl Jorge Bueno" cerró una nueva etapa de formación con su muestra anual, en la que los alumnos compartieron los resultados de su aprendizaje. Al mismo tiempo, la institución comenzó a preparar el próximo ciclo lectivo, con nuevas oportunidades de capacitación en oficios y certificación oficial.