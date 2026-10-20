Homenaje a Urquiza: realizarán un desfile de tres horas con Granaderos, Patricios y bandas militares

El desfile en homenaje a Justo José de Urquiza en Concepción del Uruguay se realizará el domingo 25 de octubre, a partir de las 10 horas, en la plaza General Francisco Ramírez. La celebración contará con la participación de los Granaderos y los Patricios, tendrá una duración estimada de tres horas y será transmitida en directo por la Municipalidad.

La actividad será el acontecimiento central de la Semana de Homenaje al general Justo José de Urquiza, organizada en el marco del 225° aniversario de su nacimiento. La propuesta reunirá a representantes militares, fuerzas de seguridad, instituciones educativas y organizaciones civiles.

Según pudo saber Elonce, el desfile tendrá una organización de estilo tradicional, similar a las ceremonias de otras épocas. Los integrantes de las formaciones militares participarán con sus uniformes de protocolo, uno de los atractivos previstos para la jornada.

Granaderos, Patricios y bandas militares

Entre las delegaciones confirmadas se encuentran el Regimiento de Granaderos a Caballo, acompañado por su Fanfarria Militar Alto Perú, y el Regimiento de Infantería 1 "Patricios", junto con su banda militar "Tambor de Tacuarí".

También participarán representantes del Ejército Argentino, fuerzas de seguridad, establecimientos educativos e instituciones de Concepción del Uruguay y otras localidades del departamento. La organización prevé la presencia de cinco bandas musicales durante la celebración.

El desfile tendrá una duración aproximada de tres horas y podrá seguirse mediante una transmisión en directo desde la Municipalidad de Concepción del Uruguay. De esta manera, quienes no puedan asistir a plaza Ramírez tendrán la posibilidad de acompañar la conmemoración.

El cierre de una semana de homenajes

La celebración forma parte de las actividades por los 225 años del nacimiento de Urquiza, ocurrido el 18 de octubre de 1801. Durante la semana se desarrollan recorridos históricos, conferencias y presentaciones culturales.

Los homenajes comenzaron con una ceremonia en el Talar de Urquiza, donde nació el primer presidente constitucional argentino. Allí, el intendente José Lauritto destacó su legado institucional y federal.

"Esto es obra de los uruguayenses, como lo soñó Urquiza", expresó Lauritto durante aquella ceremonia. El desfile del domingo cerrará la programación con una convocatoria abierta a la comunidad.