Recorrió 8.400 kilómetros y fotografió 37 almacenes históricos de Entre Ríos: la muestra llega a Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El fotógrafo Rubén Antonin presentará el 6 de noviembre, durante la Noche de los Museos, una exposición que recupera casi 160 años de historia entrerriana. Los 37 almacenes retratados siguen funcionando y conservan parte de su arquitectura y mobiliario originales.
Una muestra fotográfica sobre 37 almacenes históricos de Entre Ríos llegará a Paraná el próximo viernes 6 de noviembre, con imágenes que recuperan casi 160 años de historia, costumbres y tradiciones de la provincia. El trabajo, realizado por el fotógrafo Rubén Antonin, demandó dos años y medio de producción y un recorrido de 8.400 kilómetros por distintas localidades entrerrianas.
La exposición, denominada “Almacenes de Entre Ríos”, se presentará en el edificio del Consejo General de Educación (CGE), en el marco de la Noche de los Museos. Será una oportunidad para conocer establecimientos centenarios que todavía funcionan y conservan elementos característicos de sus orígenes.
“Buscamos los almacenes más históricos que podíamos encontrar. Son 37 establecimientos que tienen, como mínimo, 75 años de antigüedad, y todos siguen funcionando hasta el día de hoy”, explicó Antonin durante una entrevista con Nunca Es Tarde, el programa que se emite por Elonce.
Un recorrido por casi 160 años de historia
El proyecto comenzó a exhibirse en junio de este año, después de un extenso trabajo de investigación y registro fotográfico en diferentes puntos de Entre Ríos.
Antonin contó que algunos de los almacenes retratados comenzaron a funcionar entre 1860 y 1870, cuando la provincia atravesaba una etapa fundamental de su organización territorial y social.
“Cuando arrancaron estos almacenes, Urquiza todavía vivía. Son lugares que se remontan a los orígenes de cada pueblo y de cada región donde se encuentran. Muestran un poco la identidad de Entre Ríos”, destacó.
El fotógrafo recordó una experiencia durante una presentación escolar, cuando un niño relacionó la antigüedad de los comercios con acontecimientos de la historia argentina. “Un chico me dijo: ‘¿Usted piensa que San Martín se había muerto hacía apenas diez años?’. Los chicos hacían esas cuentas y comprendían lo históricos que son estos lugares”, relató.
Almacenes que existían antes que los pueblos
Uno de los descubrimientos más llamativos del recorrido fue encontrar establecimientos comerciales que comenzaron a funcionar incluso antes de la fundación de algunas localidades.
Antonin mencionó el caso de una antigua pulpería ubicada en la zona de Larroque, departamento Gualeguaychú, cuya actividad comenzó aproximadamente medio siglo antes del surgimiento de la localidad.
“En algunos casos, el almacén arrancó antes que el pueblo. También tomábamos como referencia la llegada del tren y encontrábamos lugares que ya funcionaban 50 o 60 años antes”, explicó.
La investigación permitió reconstruir parte de la historia de comunidades rurales donde estos comercios fueron puntos de abastecimiento y encuentro mucho antes de que se consolidaran otros servicios.
Para el fotógrafo, cada establecimiento representa un testimonio del crecimiento de los pueblos entrerrianos y de las formas de vida que marcaron distintas épocas.
Negocios familiares que atravesaron generaciones
Una característica que se repite entre los 37 almacenes fotografiados es la continuidad familiar.
En numerosos casos, los establecimientos fueron fundados por bisabuelos y continuaron bajo la administración de hijos, nietos y bisnietos. “En la mayoría de los casos los fundó el bisabuelo, los siguió el abuelo, después el padre y ahora están en manos de la tercera o cuarta generación”, señaló Antonin.
Otros negocios cambiaron de propietarios con el paso de los años, pero conservaron parte de su identidad original.
El fotógrafo destacó que muchos mantienen mostradores antiguos, balanzas con pesas, latas de galletitas, estanterías y mobiliario tradicional, aunque incorporaron productos y servicios para adaptarse a las necesidades actuales.
“Se fueron aggiornando a las nuevas demandas, pero mantienen la estética, el mobiliario y las costumbres de la gente”, explicó.
Mucho más que lugares para comprar
Durante el recorrido, Antonin descubrió que los antiguos almacenes continúan cumpliendo una función social fundamental en las comunidades rurales.
Además de vender mercaderías, son espacios donde los vecinos se reúnen para conversar, compartir una picada o encontrarse después de la jornada laboral.
“Son como las confiterías rurales. El paisano, el peón de estancia o la gente del campo va a compartir con los demás. Son lugares donde se sienten identificados, donde sienten que forman parte”, describió.
Según contó, algunos vecinos mantienen la costumbre de reunirse a media mañana, al finalizar sus tareas o durante las tardes de los sábados.
Esas escenas también forman parte de las fotografías, que buscan reflejar no solamente los edificios y objetos antiguos, sino también a las personas que sostienen esas tradiciones.
“Encontramos realidades muy del interior de Entre Ríos, del Entre Ríos profundo, que nos emocionaban todo el tiempo. Llegábamos a un lugar y decíamos: ‘Mirá el tesoro que hay acá’”, recordó.
Cómo seleccionaron los 37 almacenes
Para desarrollar el proyecto, Antonin y su equipo establecieron tres condiciones que debían cumplir los establecimientos incluidos en la exposición.
La primera era tener al menos 75 años de antigüedad, es decir, haber comenzado a funcionar antes de 1950. La segunda consistía en conservar elementos de su estética original, tanto en la construcción como en el mobiliario.
Finalmente, era indispensable que los comercios permanecieran abiertos y en actividad. "Encontramos muchos almacenes cerrados. La gente nos daba datos, pero cuando llegábamos descubríamos que hacía siete o diez años que ya no funcionaban”, explicó.
También localizaron establecimientos centenarios que habían sido completamente remodelados y que, por ese motivo, no fueron incorporados a la selección final.
El objetivo fue mostrar lugares donde todavía fuera posible reconocer visualmente las características de los antiguos almacenes entrerrianos.
La muestra llegará a Paraná durante la Noche de los Museos
La exposición “Almacenes de Entre Ríos” se inaugurará en Paraná el viernes 6 de noviembre, en el edificio del Consejo General de Educación, como parte de las actividades de la Noche de los Museos.
Antonin destacó que será una ocasión especial porque, según explicó, el CGE abrirá sus puertas por primera vez para participar de esta propuesta cultural.
“Para nosotros es un orgullo que lo haga con nuestra muestra. Nos llena de orgullo y también de responsabilidad”, expresó.
El fotógrafo señaló que el acompañamiento del organismo educativo fue importante para concretar la llegada de la exposición a la capital entrerriana.
La propuesta también busca acercar este patrimonio cultural a estudiantes y nuevas generaciones, para que puedan conocer cómo eran los comercios y las costumbres de otras épocas.
“Uno no valora aquello que no conoce. Por eso, la forma de transmitirles a los chicos todo este patrimonio es hacérselo conocer”, reflexionó.
La exposición también estará en la Biblioteca Provincial
Quienes no puedan visitar la muestra durante la Noche de los Museos tendrán una segunda oportunidad.
Antonin adelantó que la semana siguiente, a partir del 9 de noviembre, la exposición se trasladará a la Biblioteca Provincial, ubicada frente a la plaza Carbó, detrás de Casa de Gobierno.
Allí permanecerá durante esa semana, con el propósito de ampliar las posibilidades de acceso del público.
La muestra propone un recorrido por fotografías que conservan escenas de la vida cotidiana, antiguas construcciones y tradiciones que continúan presentes en distintas comunidades entrerrianas.
“Son lugares de muchísima riqueza cultural”, resumió Antonin, quien destacó la importancia de preservar y difundir estas historias.
De esta manera, Paraná recibirá una exposición que invita a redescubrir 37 almacenes que sobrevivieron al paso de las décadas y siguen formando parte de la identidad de Entre Ríos.