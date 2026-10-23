Más de 2.500 participantes y cuatro bandas musicales: cómo será el gran desfile por Urquiza en Concepción del Uruguay

El desfile en homenaje a Urquiza en Concepción del Uruguay reunirá este domingo 25 de octubre a unos 1.000 efectivos militares, 700 estudiantes y 800 deportistas, en una celebración que busca recrear un acontecimiento de características excepcionales para la ciudad. La ceremonia comenzará a las 10 en la plaza General Francisco Ramírez y será transmitida en vivo por Elonce.

Antonio Bernhardt, integrante del área de Ceremonial de la Municipalidad, brindó detalles de los preparativos y destacó la magnitud de la convocatoria. "Es un momento histórico porque desde hace 65 años no se produce un desfile de estas características", afirmó durante una entrevista con Elonce.

La celebración contará con representantes de aproximadamente 20 clubes, establecimientos educativos de distintas modalidades, veteranos de Malvinas y delegaciones militares. Según precisó Bernhardt, participarán 26 excombatientes provenientes de diferentes localidades entrerrianas.

Granaderos, Patricios y uniformes históricos

Uno de los principales atractivos será la presencia del Regimiento de Granaderos a Caballo, que llegará por cuarta vez a Concepción del Uruguay. También participarán los Patricios y los Dragones de la Muerte, escolta gubernamental entrerriana.

Además, nueve agentes de la Policía de Entre Ríos utilizarán uniformes históricos que recrean la vestimenta de la custodia del general Urquiza. Bernhardt explicó que su confección estuvo precedida por una investigación junto a historiadores y referentes del Palacio San José.

Antonio Bernhardt, del área de Ceremonial de Concepción del Uruguay (Elonce)

El funcionario destacó que la propuesta permitirá acercar a los estudiantes distintos aspectos del pasado provincial. Participarán desde jardines de infantes y escuelas rurales hasta instituciones secundarias y universidades.

Emanuel Noir cantará el himno de la ciudad

Otro momento destacado será la interpretación del Himno a Concepción del Uruguay, creado y presentado por primera vez por los hermanos Cuestas en 1983. La obra será ejecutada por la banda militar, el Coro Estable Municipal y Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes.

"Recrear ese himno para nosotros tiene un gran valor cultural e histórico", expresó Bernhardt. También destacó la participación del director del coro, Juan Miguel Lacava, vinculado a la agrupación desde sus comienzos.

Plaza General Francisco Ramirez (Municipalidad CdelU)

La ceremonia incluirá el Himno Nacional, la Marcha de Entre Ríos y un homenaje al sargento Cabral. Cuatro bandas participarán de las interpretaciones musicales, incluida la Tambor de Tacuarí del Regimiento de Patricios.

Horarios, recorrido y transmisión de Elonce

La concentración será en la plaza Ramírez. Antes del acto central, aproximadamente a las 9:40, las formaciones militares ingresarán por calle 9 de Julio, entre las delegaciones escolares, para que los estudiantes puedan observarlas.

A las 10 comenzará la ceremonia oficial, con una duración estimada de entre 30 y 40 minutos. Posteriormente se desarrollará el desfile cívico-militar, cuya extensión total se prevé cercana a tres horas.

El acontecimiento marcará el cierre de los homenajes por los 225 años del nacimiento de Justo José de Urquiza. Elonce realizará una transmisión en vivo, para que los entrerrianos puedan seguir la celebración desde distintos puntos de la provincia y del país.