Derrumbe en un bar de Paraná: confirmaron el estado de salud de los hospitalizados

El entrepiso de madera de Las Piedras, un bar de Paraná ubicado en Córdoba y Alameda de la Federación, se desplomó este viernes por la noche durante un cumpleaños. Las personas que estaban arriba cayeron sobre quienes permanecían en la planta baja y otras debieron ser rescatadas porque también cedió parte de la escalera.

El derrumbe ocurrió alrededor de las 23.30. Según las primeras averiguaciones policiales, las condiciones climáticas habían provocado que numerosos asistentes que se encontraban en el exterior ingresaran al establecimiento, donde parte del público se concentró en el entrepiso.

Jorge Pérez, jefe de la División de Operaciones y Seguridad Pública de la Departamental Paraná, confirmó a Elonce que once personas ingresaron al Hospital San Martín. “Las 11 personas ya están de alta médica”, precisó al actualizar la información sobre su estado de salud.

La cantidad de heridos todavía no está cerrada

Los primeros reportes de Bomberos Voluntarios mencionaban quince lesionados y siete traslados al hospital público. Con el avance de las actuaciones, la Policía confirmó un número mayor de ingresos: “Fueron 11 exactamente”, señaló Pérez.

El funcionario aclaró que el total de personas heridas en el bar de Paraná aún no estaba determinado. Explicó que algunos asistentes también habrían sido trasladados por sus familiares a establecimientos privados.

Los pacientes recibieron atención por traumatismos y cortes de distinta consideración. De acuerdo con la información policial, una persona debió ingresar a quirófano por una lesión en una mano; posteriormente, Pérez confirmó el alta de todos los atendidos en el San Martín.

La caída de la escalera obligó a realizar rescates

Pérez estimó que el entrepiso se encontraba a “un poco más de tres metros” de altura. Al ceder la estructura, las personas que estaban sobre ella cayeron hacia la planta baja, donde se había reunido parte del público que ingresó desde el exterior.

Otros asistentes permanecieron en un sector superior, pero quedaron sin posibilidad de bajar por sus propios medios. “Al haberse derrumbado y también caído parte de la escalera, no podían acceder a la misma y bajar, así que tuvieron que ser evacuados”, explicó.

Quince heridos al caer el entrepiso de un bar de Paraná

Bomberos Voluntarios y Bomberos Zapadores realizaron esas tareas de rescate. En paralelo, personal del servicio de emergencias 107 y efectivos policiales asistieron a los heridos y coordinaron las derivaciones desde el bar de Paraná.

Clausuraron el establecimiento y realizaron pericias

Tras la emergencia, la Comisaría Primera dio intervención a la unidad fiscal de turno. Personal de la Dirección General de Policía Científica trabajó en el inmueble para realizar las pericias sobre el derrumbe.

También intervino el área de Control Urbano de la Municipalidad de Paraná. Pérez indicó que, después de labrar el acta correspondiente, se dispuso “la clausura preventiva del local comercial”.

Las actuaciones judiciales y administrativas continúan para determinar por qué cedió el entrepiso. La concentración de personas dentro del establecimiento forma parte de las primeras averiguaciones, mientras se investigan las circunstancias del colapso.