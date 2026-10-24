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Haciendo Comunidad Reconocimiento a la producción

Récord para Entre Ríos: diez productos y líneas recibieron el Sello de Buen Diseño Argentino

Productos y líneas de empresas de seis ciudades fueron reconocidos en la edición 2026. La provincia superó los ocho galardones del año pasado, con propuestas que abarcan desde indumentaria y objetos de madera hasta tecnología forense y movilidad.

24 de Octubre de 2026
Productos entrerrianos.
Productos entrerrianos.

Productos y líneas de empresas de seis ciudades fueron reconocidos en la edición 2026. La provincia superó los ocho galardones del año pasado, con propuestas que abarcan desde indumentaria y objetos de madera hasta tecnología forense y movilidad.

Entre Ríos obtuvo diez distinciones en la 14.ª edición del Sello de Buen Diseño Argentino y alcanzó su mayor cantidad de reconocimientos desde que comenzó a participar, en 2014. Los productos y líneas seleccionados pertenecen a empresas y emprendimientos de seis ciudades de la provincia.

 

El resultado superó las ocho distinciones conseguidas en 2025, lo que representa un incremento del 25%. Entre las dos últimas ediciones, la producción entrerriana reunió un total de 18 reconocimientos.

 

 

El sello nacional distingue productos y líneas por su innovación, calidad y aporte al desarrollo productivo. En esta oportunidad, las propuestas provinciales seleccionadas corresponden a Paraná, Gualeguaychú, Urdinarrain, Aranguren, Concordia y Concepción del Uruguay.

 

Los productos y empresas distinguidos

 

Entre los reconocimientos de Entre Ríos se encuentran las líneas END GRAIN y TONAL, de DM Diseños en Madera, de Paraná. También fue seleccionada la línea Pet, de MOR moda reciclable, otro emprendimiento de la capital provincial.

 

 

En Gualeguaychú fueron distinguidos las batas y los pijamas de Dichi, de dichi.taller. La ciudad también estuvo representada por el equipamiento deportivo Performance Guatambú, de Max Pilates.

 

 

El reconocimiento alcanzó además al soporte para maquinaria agrícola de Soportes AMC, de Urdinarrain, y a las alpargatas de diseño de La Rosa Blanca, de Aranguren.

 

Tecnología forense y movilidad entre las propuestas

 

Desde Concordia, Micro Digital Tecnología Forense obtuvo una distinción por su microscopio digital de identificación forense. El producto integra el conjunto de desarrollos tecnológicos seleccionados en esta edición.

 

 

También fue reconocido el vehículo Guayra, de Velos Tec, de Concepción del Uruguay. Con esta propuesta, la movilidad se sumó a los rubros representados por las empresas entrerrianas.

 

Los productos distinguidos abarcan actividades vinculadas con la madera, la industria textil, la maquinaria agrícola, el calzado, la moda circular y el equipamiento deportivo, además de los desarrollos tecnológicos.

 

Cómo evolucionaron los reconocimientos provinciales

 

La participación de Entre Ríos en el Sello de Buen Diseño Argentino comenzó en 2014, cuando obtuvo una distinción. En 2020 consiguió otro reconocimiento y en 2022 alcanzó cuatro.

La cifra aumentó a ocho en 2025 y llegó a diez este año. La edición 2026 estableció así un nuevo máximo para la provincia dentro del programa nacional.

 

Según la información provincial, el diseño se promueve como una herramienta para mejorar productos y procesos, incorporar tecnología y fortalecer la identidad de las empresas. Los reconocimientos de esta edición comprenden tanto bienes de uso cotidiano como equipamiento destinado a actividades productivas y profesionales.

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