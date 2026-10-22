Entre Ríos analiza el uso del riego y difunde créditos de hasta $500 millones para tecnificarlo

Entre Ríos puso en análisis la situación del riego agropecuario y las posibilidades de ampliar su tecnificación mediante financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Un diagnóstico presentado durante el encuentro identificó recursos disponibles, pero también falta de información oficial y dificultades para operar algunos sistemas.

La evaluación técnica fue elaborada por la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). Entre sus conclusiones, señaló que no existen datos oficiales sobre la superficie regada en la provincia y que los equipos por pívot presentan problemas operativos y de costos.

La actividad fue convocada por el Ministerio de Desarrollo Económico, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y se realizó en el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Profesor Antonio Serrano. Reunió a instituciones públicas y entidades vinculadas con la producción.

Los recursos disponibles y las dificultades detectadas

César Quintero presentó una síntesis del diagnóstico, que destacó que el clima, los suelos y los recursos hídricos de Entre Ríos están bien caracterizados. También señaló la experiencia acumulada con el riego del arroz, cultivo que superó las 100.000 hectáreas en algunas campañas.

El trabajo identificó pozos sobre el acuífero Salto Chico, considerado de gran caudal y buena calidad, muchos de los cuales actualmente no se utilizan. Esa infraestructura forma parte de los recursos que podrían evaluarse para nuevos desarrollos productivos.

Frente a las dificultades de otros sistemas, el diagnóstico planteó al riego por surcos como una alternativa económica de desarrollo todavía incipiente. Su aplicación aparece como una posibilidad para la provincia, aunque debe analizarse según las características de cada establecimiento.

El papel del agua en los rendimientos

El estudio explicó que la baja macroporosidad de los suelos y la presencia de capas con alto contenido de arcilla limitan la exploración de las raíces. En esas condiciones, el aporte de agua puede contribuir a estabilizar la producción y mejorar los rendimientos.

Entre los cultivos mencionados estuvo el maíz, por su vinculación con las cadenas avícola, porcina y bovina. El diagnóstico señaló el potencial del riego para producciones de alto valor económico.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-Hó, definió el encuentro como una primera puesta en común sobre la situación en Entre Ríos. Respecto del financiamiento, explicó: “La idea es socializar estas líneas, acercarlas al sector privado”.

Las condiciones de financiamiento presentadas por el CFI

Lucas Costa, asesor de la línea de Tecnificación de Riego del CFI, informó que los préstamos van de $4 millones a $500 millones y pueden cubrir hasta el 80% del proyecto. Están destinados a inversiones que mejoren el uso del agua y la eficiencia hídrica de los sistemas productivos.

Según detalló durante la jornada, los plazos alcanzan los 60 meses, con hasta 12 meses de gracia sobre el capital incluidos en ese período. La tasa presentada es fija del 16,8% nominal anual durante los primeros dos años. Además, puede incorporarse capital de trabajo asociado a la inversión por hasta el 30% del préstamo, con un tope de $25 millones.

Pueden solicitar el financiamiento personas humanas y jurídicas inscriptas en el programa, que hayan completado la evaluación técnica y obtenido un dictamen favorable. Se exige inscripción en ARCA y presentación digital de la documentación. Las consultas se reciben en la Unidad de Enlace Provincial del CFI, ubicada en Tucumán 117, en Paraná.