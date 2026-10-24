Las familias Messi y Di María se unen en un proyecto inmobiliario frente al río Paraná: cómo será

La familia de Lionel Messi impulsa un desarrollo inmobiliario en Rosario, cuya comercialización está a cargo de una empresa vinculada a la hermana de Ángel Di María. El complejo tendrá departamentos de hasta 430 metros cuadrados y prevé finalizar sus obras en 2028.
Lionel Messi y Ángel Di María vuelven a estar vinculados en un proyecto fuera del fútbol, esta vez a través de un emprendimiento inmobiliario que se desarrolla frente al río Paraná, en Rosario. La iniciativa es impulsada por la familia del capitán de la Selección argentina, mientras que la comercialización está a cargo de Di María Negocios Inmobiliarios, la firma de Vanesa, hermana del futbolista de Rosario Central.
El desarrollo, denominado Punta Mediterráneo, se encuentra sobre la barranca del río, en Guayaquil al 200. Su ubicación permite obtener vistas panorámicas que abarcan desde el puente Rosario-Victoria hasta Puerto Norte, uno de los principales atractivos de la propuesta.
Fernando Varano, integrante de la inmobiliaria, brindó detalles del emprendimiento en diálogo con TN y destacó las características del complejo, que contará con departamentos de diferentes dimensiones y cuya finalización está prevista para 2028.
Cómo será el complejo inmobiliario impulsado por la familia Messi
Punta Mediterráneo ofrecerá unidades de uno, dos y tres dormitorios, con superficies que irán desde los 55 hasta los 430 metros cuadrados. La diversidad de tamaños busca responder tanto a la demanda de viviendas familiares como a quienes analizan oportunidades de inversión.
El proyecto tendrá como característica central su ubicación frente al Paraná. La propuesta arquitectónica buscará aprovechar las vistas del paisaje ribereño y la cercanía con el entorno natural, dentro de un sector residencial de Rosario.
En la construcción participan las empresas Edeca y Depaoli & Trosce. De acuerdo con la planificación difundida, los trabajos avanzan con el objetivo de completar el emprendimiento durante 2028.
El vínculo comercial entre las familias de Messi y Di María
La participación de los dos campeones del mundo se concreta a través de sus respectivos entornos familiares y empresariales. Mientras la familia Messi impulsa el desarrollo, la firma de la hermana de Di María tiene a su cargo la venta de las unidades.
Desde Di María Negocios Inmobiliarios destacaron el potencial del sector donde se construye el complejo, especialmente por su ubicación sobre la barranca y las posibilidades de crecimiento de la zona norte rosarina.
La iniciativa representa un nuevo punto de encuentro entre los entornos de dos de los futbolistas más importantes de la historia reciente de la Selección argentina, quienes compartieron las consagraciones en la Copa América y el Mundial de Qatar 2022.
El otro emprendimiento de la familia Messi cerca de Rosario
Además de Punta Mediterráneo, la familia Messi participa en otro desarrollo de mayor escala denominado Estación Leones, proyectado en la localidad de Alvear, cercana a Rosario.
La iniciativa comprende una superficie de 52 hectáreas y contempla la creación de sectores residenciales abiertos y privados, espacios comerciales y un predio de diez hectáreas destinado al club Leones.
Uno de los componentes principales será la construcción de un estadio multifunción con capacidad para 15.000 espectadores, acompañado por instalaciones deportivas, recreativas y sociales.
El emprendimiento estará a cargo de la empresa JC Basileuo y su comercialización también será responsabilidad de Di María Negocios Inmobiliarios.