Subsidio a la electricidad: cuánto consumo cubre y cómo consultar si tenés el beneficio

Los hogares beneficiarios del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) cuentan en octubre con una bonificación del 75% sobre el precio de la electricidad correspondiente a los primeros 200 kWh mensuales. Superar ese consumo no elimina automáticamente la ayuda: el excedente se paga sin ese descuento.

El Gobierno mantuvo el bloque subsidiado que se había aplicado en septiembre, en lugar de reducirlo a los 150 kWh previstos originalmente para octubre. La decisión alcanza a los hogares comprendidos en el régimen, independientemente de su zona bioambiental.

La medida quedó establecida mediante la Resolución 272/2026 de la Secretaría de Energía, publicada el 1 de octubre en el Boletín Oficial. La norma fijó también una bonificación extraordinaria del 25%, que se suma al descuento general del 50%.

Cómo se aplica el descuento en la factura

El subsidio sobre la electricidad comprende únicamente el precio de la energía dentro del bloque autorizado. No alcanza de la misma manera a los cargos fijos, los impuestos ni las tasas que integran el importe final.

Por ejemplo, si una familia beneficiaria consume 250 kWh durante el mes, la bonificación se aplica sobre los primeros 200 kWh. Los 50 restantes se facturan al precio de la energía sin ese beneficio.

Por eso, el porcentaje anunciado no significa que toda la boleta se reduzca un 75%. El monto final depende del consumo, los conceptos tarifarios y los tributos correspondientes al servicio.

Quiénes pueden acceder al beneficio

El régimen contempla a hogares con ingresos netos conjuntos inferiores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2, según el Indec. También se evalúan las condiciones patrimoniales de sus integrantes.

Entre los criterios de exclusión figuran la posesión de tres o más inmuebles, embarcaciones de lujo, aeronaves o activos societarios. También se consideran los automóviles de hasta tres años de antigüedad, aunque este último criterio tiene una excepción cuando hay un integrante con Certificado Único de Discapacidad.

La información oficial contempla situaciones particulares para hogares con integrantes que poseen CUD, una pensión vitalicia para veteranos de la Guerra del Atlántico Sur o un Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP. Su inclusión está sujeta a las condiciones previstas por el régimen y no constituye una habilitación automática en todos los casos.

Cómo consultar si el subsidio está activo

Los usuarios pueden verificar si reciben el beneficio desde el apartado oficial de Subsidios Energéticos Focalizados. Allí también están disponibles las opciones para consultar una solicitud, inscribirse o pedir una revisión.

Para realizar esas gestiones, conviene contar con el último DNI vigente, los números de CUIL de los integrantes mayores de 18 años y un correo electrónico personal. También se necesitan el número de medidor y la identificación de cliente, cuenta o servicio que aparece en la factura de electricidad.

El bloque de 200 kWh y la bonificación extraordinaria detallados corresponden a octubre de 2026. Los valores aplicables en los meses siguientes dependerán de las disposiciones que establezca la Secretaría de Energía.