Medicamentos gratis de PAMI: cómo acceder si cobrás más de $653.000 por mes

Los medicamentos gratis de PAMI también pueden solicitarse cuando el jubilado supera el límite de ingresos establecido. Para acceder a la excepción, el gasto mensual en remedios debe representar al menos el 15% de sus haberes y superar una evaluación del organismo.
Los medicamentos gratis de PAMI también pueden ser solicitados por jubilados y pensionados que cobran más de $653.622,77 mensuales. Aunque ese monto constituye el límite de ingresos de referencia para acceder al subsidio social en octubre de 2026, el organismo contempla una excepción para quienes destinan una parte importante de sus haberes a tratamientos farmacológicos.
La condición principal es que el costo mensual de los medicamentos recetados represente al menos el 15% del ingreso previsional. En esos casos, el afiliado puede solicitar una evaluación especial para acceder a la cobertura del 100%, incluso cuando supera el tope económico establecido.
Sin embargo, cumplir con ese porcentaje no garantiza la aprobación automática del beneficio. PAMI analiza la situación socioeconómica del solicitante y la necesidad médica del tratamiento antes de resolver si corresponde otorgar la cobertura completa.
Cuánto puede cobrar un jubilado para acceder a medicamentos gratis
En octubre de 2026, el haber mínimo jubilatorio es de $435.748,51. Como el requisito general de PAMI establece que los ingresos deben ser inferiores a una jubilación mínima y media, el límite de referencia se ubica en $653.622,77 mensuales.
No obstante, quienes superan ese monto pueden iniciar un pedido de reconsideración si acreditan que el gasto en medicamentos alcanza o supera el 15% de sus ingresos.
Por ejemplo, un jubilado que cobra $700.000 mensuales debe gastar al menos $105.000 en medicamentos recetados para cumplir con ese requisito. Si alcanza ese importe, puede solicitar la evaluación correspondiente, aunque la decisión final dependerá del análisis que realice el organismo.
Qué requisitos exige PAMI para otorgar la cobertura del 100%
El subsidio social está destinado a afiliados que presentan dificultades económicas para afrontar el costo de sus tratamientos. Además de los ingresos, PAMI considera la situación patrimonial y la cobertura médica del solicitante.
Entre las condiciones generales se encuentran no estar afiliado a una medicina prepaga, no poseer más de un inmueble, no tener aeronaves ni embarcaciones de lujo y no contar con vehículos de menos de diez años de antigüedad. También se evalúa que el afiliado no sea titular de activos societarios que indiquen capacidad económica suficiente.
En los hogares donde el afiliado o un integrante conviviente tiene Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite de ingresos puede extenderse hasta tres haberes mínimos. También se contemplan excepciones vinculadas con la antigüedad de los vehículos.
La excepción para quienes gastan el 15% de sus ingresos en remedios
La vía de reconsideración está prevista para quienes no cumplen con el límite general de ingresos o con la condición de no contar con medicina prepaga, pero deben afrontar gastos farmacológicos elevados.
Para acceder a esta instancia, el jubilado debe acreditar que el costo de los medicamentos indicados para su tratamiento equivale, como mínimo, al 15% de sus ingresos previsionales mensuales.
La excepción permite solicitar una evaluación individual de la situación del afiliado. Por ese motivo, superar el límite de $653.622,77 no significa quedar automáticamente excluido de la posibilidad de recibir medicamentos sin cargo.
Cómo solicitar los medicamentos gratuitos de PAMI
El trámite puede iniciarse mediante la página oficial de PAMI o en una agencia de atención del organismo. El procedimiento dependerá de la cantidad de medicamentos solicitados y de las condiciones particulares del afiliado.
En los casos que requieren una reconsideración, PAMI puede solicitar un informe social, una evaluación de vulnerabilidad sociosanitaria y una revalidación médica. Esta documentación permite determinar tanto la situación económica del jubilado como la necesidad del tratamiento.
La cantidad de medicamentos también puede modificar el circuito administrativo. Por eso, antes de presentar la solicitud, se recomienda consultar qué procedimiento corresponde según el número de prescripciones. Para determinados pedidos de hasta cuatro medicamentos, se encuentra disponible la gestión por internet.
Dónde consultar y qué tener en cuenta antes de iniciar el trámite
Los afiliados pueden ingresar al sitio oficial de PAMI, www.pami.org.ar, para consultar los requisitos vigentes, conocer la documentación necesaria y acceder a los canales de atención.
Es importante contar con las indicaciones médicas correspondientes y la información que permita acreditar el gasto mensual en medicamentos, especialmente cuando se solicita la excepción por superar el límite de ingresos.
De esta manera, los jubilados que cobran más de $653.622,77 pueden solicitar medicamentos gratuitos si el costo de sus tratamientos representa al menos el 15% de sus haberes. La cobertura del 100%, sin embargo, estará sujeta a la evaluación médica y socioeconómica que realice PAMI.