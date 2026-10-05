Actualizaron tarifas eléctricas de octubre: cómo quedan los subsidios y valores

El nuevo cuadro rige durante octubre. Para hogares subsidiados, el beneficio nacional alcanza un consumo base de 200 kWh mensuales y continúa la asistencia provincial.
El Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) aprobó mediante la Resolución Nº 163/26 los nuevos valores del cuadro tarifario eléctrico que estarán vigentes en Entre Ríos desde el 1º hasta el 31 de octubre de 2026. La actualización incorporó el esquema nacional de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y mantuvo beneficios provinciales para determinados usuarios de menores ingresos.
Uno de los principales cambios para octubre se encuentra en el esquema nacional: se estableció un consumo base subsidiado de 200 kilovatios hora (kWh) mensuales para los hogares beneficiarios, independientemente de la zona bioambiental en la que estén ubicados.
Además, para este mes Nación dispuso una bonificación adicional extraordinaria del 25% sobre ese consumo base de 200 kWh mensuales para los usuarios residenciales incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.
De acuerdo con la resolución, los precios de referencia de la potencia, de la energía y del transporte en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) se mantuvieron. La modificación que dio lugar al nuevo cuadro estuvo vinculada principalmente con la aplicación de los subsidios para octubre.
Cuánto cuesta el kWh según el nuevo cuadro
El anexo aprobado por el EPRE estableció diferentes valores para los usuarios residenciales de pequeñas demandas según cuenten o no con subsidios.
Para un usuario residencial sin subsidios, el cargo fijo quedó establecido en $3.106,23 mensuales. El cargo variable es de $242,85 por kWh para los primeros 100 kWh, $273,91 para los siguientes 100 kWh, $315,91 para los siguientes 100 kWh y $340,59 por cada kWh que exceda los 300 mensuales.
Para los usuarios alcanzados por subsidios nacionales y provinciales, el cargo fijo quedó en $2.919,86. Los primeros 100 kWh tienen un valor de $114,74 por kWh, mientras que los siguientes 100 kWh se ubican en $143,94 por kWh.
Una vez superado ese consumo subsidiado, los valores comienzan a incrementarse. Los siguientes 100 kWh cuestan $307,81 por unidad y luego se aplican los valores correspondientes a los restantes bloques de consumo previstos en el cuadro tarifario.
En tanto, para quienes reciben subsidio nacional pero no el beneficio provincial, el cargo fijo es de $3.106,23. Los primeros 100 kWh tienen un valor de $118,45 por unidad y los siguientes 100 kWh, de $149,52.
De esta manera, el impacto final en cada factura dependerá del consumo registrado, de la categoría del usuario y de si se encuentra alcanzado por los beneficios nacionales y provinciales.
Continúa el subsidio provincial para hogares de menores ingresos
La resolución mantuvo, además, el esquema de asistencia dispuesto por el Gobierno entrerriano para usuarios residenciales urbanos y rurales de menores ingresos.
La Provincia había prorrogado hasta el 31 de octubre el subsidio equivalente al 6% sobre el Valor Agregado de Distribución (VAD) para los usuarios comprendidos en el beneficio establecido por la normativa provincial.
Las distribuidoras deberán identificar ese aporte en las boletas de los beneficiarios mediante una leyenda específica: “Tarifa Subsidiada por el Estado Provincial”.
También continúa vigente hasta fines de octubre el mecanismo provincial que limita las actualizaciones del Valor Agregado de Distribución. Según la normativa citada por el EPRE, cualquier impacto derivado de su adecuación no podrá superar la variación mensual del último índice general de salarios publicado por el INDEC.
Para los usuarios residenciales rurales también se establecieron valores diferenciados. Sin subsidios, el cargo fijo asciende a $8.605,78, mientras que para quienes cuentan con asistencia provincial y nacional se ubica en $8.089,43.
El cuadro también contempla tarifas específicas para usos generales, medianas y grandes demandas, alumbrado público, otros distribuidores provinciales, entidades de bien público, clubes de barrio y electrodependientes.
En el caso de entidades de bien público, clubes de barrio y de pueblo y otras organizaciones sin fines de lucro alcanzadas por la normativa nacional, las bonificaciones correspondientes deberán aplicarse sobre la totalidad del volumen de energía consumido.
El nuevo cuadro tiene carácter provincial, por lo que alcanza a las distribuidoras concesionarias del servicio público de electricidad de Entre Ríos.
Finalmente, el EPRE aclaró que los valores estarán vigentes durante octubre siempre que Nación no introduzca nuevas modificaciones en los precios mayoristas de energía, potencia o transporte. Si eso ocurriera, las distribuidoras podrán presentar nuevos cálculos para su análisis y aprobación.