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Haciendo Comunidad Jornada solidaria en Paraná

Colecta de sangre en Paraná: alumnos difundieron la campaña y alentaron a participar

La jornada se realizó en la explanada de Casa de Gobierno, con la participación de alumnos de la Escuela Miguel de Cervantes Saavedra. Desde Hemoterapia advirtieron sobre la disminución de donantes y recordaron dónde se puede donar durante el año.

10 de Noviembre de 2026
Colecta de sangre en Paraná: estudiantes promovieron la donación.
Colecta de sangre en Paraná: estudiantes promovieron la donación. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

La jornada se realizó en la explanada de Casa de Gobierno, con la participación de alumnos de la Escuela Miguel de Cervantes Saavedra. Desde Hemoterapia advirtieron sobre la disminución de donantes y recordaron dónde se puede donar durante el año.

La colecta de sangre por el Día Nacional del Donante Voluntario se realizó este martes en Paraná, con la participación de estudiantes de la Escuela Miguel de Cervantes Saavedra y el acompañamiento de distintas instituciones. La actividad buscó promover la donación voluntaria y concientizar sobre su importancia para salvar vidas.

 

La jornada se desarrolló en la explanada de Casa de Gobierno, donde vecinos se acercaron para donar sangre. Los alumnos colaboraron con la difusión de la iniciativa mediante materiales audiovisuales y convocatorias dirigidas a la comunidad educativa.

 

Desde la organización destacaron la participación ciudadana. "Muy linda la respuesta. Ha venido constantemente gente a donar", señalaron a Elonce. Además, agradecieron el acompañamiento de IAFAS, la Fundación IAPSER, la farmacia Cura Álvarez y la Vicegobernación.

 

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Advierten sobre la disminución de donantes

 

Durante la actividad, referentes de Hemoterapia explicaron que la necesidad de sangre es permanente y que las donaciones deben sostenerse durante todo el año para garantizar la atención de los pacientes.

 

"Pedimos que donen porque la sangre tiene una fecha de vencimiento. Sabemos que a nivel país hay una disminución de donantes de sangre. A nivel provincial también, no estamos exentos", expresaron.

 

Pese a esta situación, remarcaron que se trabaja diariamente para responder a las necesidades de los centros de salud y fortalecer la participación de donantes voluntarios.

 

(Elonce)
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Estudiantes promovieron la donación solidaria

 

Uno de los jóvenes participantes contó que donó sangre por segunda vez y que su escuela realizó una campaña de comunicación con videos y materiales de difusión para convocar a más personas.

 

"Es importante salvar vidas, tener esa posibilidad. Es lindo ayudar, en ese sentido, con la comunicación a la gente", expresó el estudiante, quien valoró la oportunidad de involucrarse en la iniciativa.

 

Finalmente, recordaron que quienes deseen donar pueden acercarse al Banco de Sangre del Hospital San Martín de Paraná, con ingreso por calle Pascual Palma, todos los días de 7 a 12 horas.

 

Colecta de sangre en el Día Nacional del Donante Voluntario

Temas:

donantes de sangre Paraná colecta de sangre casa de gobierno donantes voluntarios
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