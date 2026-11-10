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Alumnos de Paraná celebraron el Día de la Tradición con música, danzas y una muestra cultural

La Escuela Secundaria Nº 18 "Juan Manuel de Rosas" realizó su muestra anual de áreas con presentaciones artísticas y actividades por el Día de la Tradición. Participaron estudiantes, docentes y grupos folclóricos de otras instituciones educativas.

10 de Noviembre de 2026
Día de la Tradición: muestra cultural en escuela de Paraná.
Día de la Tradición: muestra cultural en escuela de Paraná. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

La Escuela Secundaria Nº 18 "Juan Manuel de Rosas" realizó su muestra anual de áreas con presentaciones artísticas y actividades por el Día de la Tradición. Participaron estudiantes, docentes y grupos folclóricos de otras instituciones educativas.

El Día de la Tradición en la Escuela Juan Manuel de Rosas se celebró este martes con una jornada de música, danzas folclóricas y exposiciones escolares. La institución de Paraná organizó su muestra anual de áreas, donde los estudiantes compartieron los trabajos y aprendizajes desarrollados durante el ciclo lectivo.

 

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La actividad reunió a alumnos, docentes, directivos e invitados de otros establecimientos educativos. La propuesta combinó expresiones artísticas con la exposición de proyectos académicos, en una jornada dedicada a recuperar y transmitir las costumbres argentinas.

 

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El rector Carlos Andrade explicó a Elonce que la celebración también permitió mostrar el trabajo realizado durante el año. "Estamos celebrando y festejando, realizando la feria anual que tiene que ver con la muestra de áreas de todo lo que se hace durante el año", expresó.

 

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Música y danzas para celebrar las tradiciones

 

Durante la mañana se presentaron distintos grupos folclóricos, estudiantes que interpretaron canciones y delegaciones invitadas. También se esperaba la participación de una banda de otra institución educativa.

 

La vicerrectora Carolina Heis acompañó la jornada, junto con integrantes del grupo Folclore La Freire y representantes de la Escuela Secundaria Nº 3 "Monseñor Doctor Bazán y Bustos", cuyos alumnos participaron con una coreografía.

 

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Desde Folclore La Freire destacaron su compromiso con la enseñanza de las costumbres nacionales. "Somos un grupo de docentes que hace ocho años recorremos escuelas transmitiendo lo que es nuestra tradición, nuestros valores, el orgullo de ser argentino", señalaron.

 

Los representantes de la escuela invitada resaltaron la importancia de que los jóvenes conozcan sus raíces culturales. "Tratamos de inculcar los valores, la tradición, la cultura propia nuestra para que ellos se la apropien, la transformen y la disfruten", expresaron. Además, destacaron que las tradiciones forman parte de la vida cotidiana y que las actividades artísticas permiten transmitirlas a nuevas generaciones.

 

 

Muestra de áreas y encuentro cultural en la Escuela Juan Manuel de Rosas

Temas:

Día de la Tradición Paraná música folclore Muestra escuela Juan Manuel de Rosas
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